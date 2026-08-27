Sivas'ta tören provası meydanı doldurdu

Sivas'ta tören provası:

Sivas İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi düzenlenen tören provası, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Trafiğe kapatılan İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, kortejin düzeni ve ritmiyle izleyenlere gerçek bir tören havası yaşattı.

yerel katılım ve atmosfer:

Provayı izleyenler, askerleri alkışlarla desteklerken aileler ve gençler kortejin geçişini cep telefonlarıyla kaydetti. Bando müziği ve simetrik yürüyüş düzeni, meydanda toplananların ilgisini canlı tuttu ve kutlama heyecanını artırdı.

eğitimcilerin ve öğrencilerin rolü:

Sivas Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Erdinç Erdal Günaydın provaya dair, "Bayram öncesinde provamızı gerçekleştirdik. Öğrencilerimizde provada yer alıyor. İlgi çok güzel her zaman ki gibi her sene olduğu gibi vatandaşlarımız provaya dahi işini gücünü bırakarak destek veriyor. Onlara da teşekkür ediyoruz her sene provalar bu şekilde geçiyor. Nice zaferlere bayramımız kutlu olsun" dedi. Öğrencilerin törene katılımı, hazırlıkların toplum tarafından benimsendiğini gösterdi.

Prova gösterileri, resmî kutlamalara hazırlık sürecinin görünür bir parçası olarak halkın bayram coşkusunu artırdı ve tören gününe dair beklentileri canlı tuttu.

SİVAS’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNCESİ PROVASI YAPILDI. VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ PROVADA TÖREN ÖNCESİ EKSİKLİKLER TAMAMLANDI.