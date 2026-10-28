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Çatıya saklanırken yakalandı: 17 yıllık hapis cezası olan kadın adliyede

Ataşehir'de dubleks evinin çatısında saklanan Selda Ş., alışveriş merkezi hırsızlıklarından kesinleşmiş 17 yıl 4 ay 15 günlük cezasıyla yakalandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:29

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatıya saklanırken yakalandı: 17 yıllık hapis cezası olan kadın adliyede

operasyon ve yakalama:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, Ataşehir'de ikamet eden bir adrese ulaştı. Ekiplerin tespitine göre söz konusu adreste yaşayan kişinin çevresine kendisini öğretmen olarak tanıttığı belirlendi.

Cumhuriyet savcılığından alınan izin doğrultusunda düzenlenen operasyonda, kapıyı açan kişiler aranan kadının evde olmadığını söyledi. İlk aramalarda şahsa ulaşılamadı; çalışmaları sürdüren polisler, dubleks evin çatısında saklanan kadını buldu.

aranma nedenleri ve adli süreç:

Yakalanan kişinin Selda Ş. olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemler sırasında, hakkında alışveriş merkezlerinde işlenen çok sayıda hırsızlık suçundan toplam 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 11 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Polis kayıtlarına göre kadın, 17 Şubat 2025 tarihinden bu yana arananlar listesinde yer alıyordu.

Firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilerek adliyeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve yakalama çalışmaları, aranan diğer şahısların belirlenmesi amacıyla devam ediyor.

Yetkililer, benzer vakalarda çevredekilerin şüpheli davranışları bildirmesinin yakalama süreçlerinde belirleyici olduğunu vurguladı. Bu yakalamada da adres tespitinin ardından izlenen prosedür ve çatıda yapılan arama sonucunun belirleyici olduğu kaydedildi.

FİRARİ HÜKÜMLÜ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

FİRARİ HÜKÜMLÜ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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