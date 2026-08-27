Nepal'de Tibet sınırı taşkını bilançosu ağırlaştı

afetin bilançosu:

Yetkililerin açıkladığı son verilere göre Nepal’de Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 177'ye yükseldi, kayıp durumda olanların sayısı ise 826 olarak bildirildi. Ancak Nepal polisinden yapılan ayrı bir açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 165 olduğu ifade edildi.

Olayın merkezinde yer alan Bhotekoshi Nehri kıyısındaki yerleşimlerde geniş çaplı yıkım yaşandı. Nepal ordusu, selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma operasyonlarına destek vermek için 2 bin askeri personel görevlendirirken, çalışmalara ayrıca 3 bin 318 polis memuru katılıyor.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Gyirong bölgesinde de toprak kayması raporları geldi; burada 3 kişi yaşamını yitirdi ve 558 kişiden haber alınamadığı, bunların 260'ının yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Nepal tarafındaki sel ve toprak kaymasının Gyirong Limanı ile bağlantılı alanları etkilediği kaydedildi.

nedenine ilişkin bulgular:

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, felaketin bir deprem sonucu değil, "buzul çökmesi ve moloz akıntısı" nedeniyle oluştuğu belirtildi. Kurum, "Yakındaki sismik istasyonların, uzun periyotlu sismik dalgaların ve uydu görüntülerinin ek analizleri, olayın aslında bir buzul çökmesi ve moloz akıntısı olduğunu ve herhangi bir depremin meydana gelmediğini belirlememizi sağladı" ifadeleriyle değerlendirme sundu.

uluslararası yardım ve müdahale:

Dünyanın farklı ülkeleri ve kuruluşları Nepal’e acil yardım gönderiyor. Çin’in Nepal Büyükelçiliği acil yardım malzemeleri ve nakit destek sağlandığını duyurdu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Birliği’nin "daha fazla yardım sağlamaya" hazır olduğunu açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise geçici barınaklar, battaniyeler, hijyen kitleri, lambalar ve ilaçlar dahil olmak üzere 10 ton afet yardım malzemesi gönderdi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Nepal Kızılhaç Derneği’nin müdahalesini desteklemek için 1.24 milyon dolar acil durum fonu ayırdığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Nepal’e afet müdahale danışmanı gönderdiğini ve 500 bin dolar fon sağladığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Nepal Ofisi ise ilaçlar ve çok amaçlı çadırlar da dahil olmak üzere temel acil tıbbi malzemeler sağlandığını bildirdi.

Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, kayıp kişilerin tespitine yönelik çabaların yoğunlaştığını ve bölgedeki ulaşım ile lojistik koşullarının iyileştirilmesinin öncelik olduğunu belirtiyor.

NEPAL'İN ÇİN SINIRINDA MEYDANA GELEN TAŞKININ YOL AÇTIĞI SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 177'YE, KAYIP DURUMDAKİLERİN SAYISI İSE 826'YA YÜKSELDİ.