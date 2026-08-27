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Vezirköprü tarlalarında ayçiçeği mesaisi başladı

Vezirköprü’de 83 bin dekarlık alanda başlayan ayçiçeği hasadında üreticiler 24 bin ton rekolte bekliyor; alım fiyatı ve artan maliyetler gündemde.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Berk Doğan

Vezirköprü tarlalarında ayçiçeği mesaisi başladı

Vezirköprü tarlalarında ayçiçeği mesaisi başladı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yağlık ayçiçeği hasadı başladı. İlçe genelinde bahar aylarında ekilen bitkiler olgunlaşırken, üreticiler biçerdöverlerle tarlalara girerek ürün toplama çalışmalarına ağırlık verdi. Bölgedeki ekim alanları ve beklenen rekolte hasadın merkezindeki verileri oluşturuyor.

Vezirköprü Ziraat Odası verilerine göre ilçede ayçiçeği yaklaşık 83 bin dekar alana ekildi ve ürünlerden yaklaşık 24 bin ton rekolte bekleniyor. Hasadın ağustos ayının sonunda başladığı, çalışmaların ise yaklaşık bir ay sürmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Tarlarda hasat çalışmaları

İlçenin birçok bölgesinde biçerdöverlerin ve çiftçilerin yoğun mesaisi devam ediyor. Tarlalarda ürünlerin kaldırılması sırasında verim ve kalite takibi yapılıyor; üreticiler, hasadın kazasız ve verimli geçmesini temenni ediyor. İlerleyen günlerde ürün taşımacılığı ve depolama süreçleri de hız kazanacak.

Çiftçinin beklentisi: alım fiyatı ve maliyetler

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Gültekin Kaya, ayçiçeğinin ilçe tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Ayçiçeği ilçemizde üretilen tarım ürünleri arasında buğdaydan sonra ikinci sırada geliyor. Bu yıl yaklaşık 83 bin dekar alanda ekim yapıldı. Yaklaşık 24 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Kaya, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi ve hasadın sorunsuz tamamlanması temennisini dile getirirken girdi maliyetlerindeki artışlara dikkat çekti. Başkanın diğer ifadeleri şu şekildedir: "Üreticilerimizin verdiği emeğin karşılığını almasını diliyoruz. Hasadımızı kazasız, belasız ve bereketli şekilde tamamlamayı ümit ediyoruz."

Artan girdi maliyetlerinin çiftçilerin sosyal ve ekonomik dengelerini etkilediğini vurgulayan Kaya, alım fiyatının belirlenecek olmasının önemine işaret ederek, "Devletimizin yükselen girdi maliyetlerini ve çiftçimizin refah payını da düşünerek ayçiçeği alım fiyatını bir an önce açıklamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vezirköprü’de ayçiçeği hasadı devam ederken üreticiler hem tarladan ürünü kaldırma telaşında hem de açıklanacak alım fiyatını bekleme sürecinde. Hasadın ilerleyen günlerdeki seyri, ilçe tarım gelirleri açısından belirleyici olacak.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE ÇİFTÇİLERİN ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAKLARINDAN OLAN YAĞLIK AYÇİÇEĞİNDE...

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE ÇİFTÇİLERİN ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAKLARINDAN OLAN YAĞLIK AYÇİÇEĞİNDE HASAT MESAİSİ BAŞLADI. YAKLAŞIK 83 BİN DEKAR ALANDA EKİLEN AYÇİÇEĞİNDEN 24 BİN TON CİVARINDA REKOLTE BEKLENİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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