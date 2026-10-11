Keçiören Ovacık'ta trafikte tehlike oluşturan drift eylemine 384 bin lira ceza

Keçiören'de drift eylemine ceza

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde drift yaparak çevreye rahatsızlık veren ve trafikteki araçların güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü, vatandaşların ihbarı üzerine yakaladı.

Olayın tespiti ve uygulanan yaptırım

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda araç tespit edildi ve yapılan işlemde araca 384 bin lira para cezası uygulandı. Olayla ilgili olarak sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Toplumsal risk ve soruşturmanın seyri

Drift gibi kontrolsüz araç hareketleri trafikte hem diğer sürücüler hem de yayalar için risk oluşturuyor. Olayın ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ARACA 384 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI