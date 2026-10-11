Mudanya'da el freniyle tehlike yaratan sürücü 1,55 promille yakalandı

Mudanya'da el freniyle tehlike yaratan sürücü iddiası

Mudanya'nın Güzelyalı Burgaz Mahallesi'nde, sokak aralarında hızlı şekilde ilerleyip el freni çekerek tehlikeli hareketlerde bulunduğu öne sürülen 34 DNU 585 plakalı otomobilin sürücüsü çevredekilerin tepkisini çekti. Bir kahvehanenin önünde bulunan vatandaşlar, aracın bir çocuğa çarpma tehlikesi oluşturduğunu belirterek aracın peşinden koştu; yetişemeyenler durumu emniyete bildirdi.

polisin müdahalesi:

İhbar üzerine otomobil, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güzelyalı Ek Hizmet Binası önünde durduruldu. Sürücü G.S., ekipler tarafından polis merkezine götürülürken, aracın arkasından gelen kalabalığın tepkisi bölgede gerginlik yarattı. Polis ekipleri, sürücüyü güvenlik amacıyla karakola aldı.

alkol ölçümü ve uygulanan yaptırım:

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1,55 promil alkollü olduğu belirlendi. Hususi otomobiller için yasal sınır 0,50 promil olup, ölçüm sonucu yasal sınırın yaklaşık 3,1 katı seviyesini gösterdi. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından G.S. dışarı çıktığında ellerini cebine koyarak yürüdü; otomobilinin başında bir yakınının aracı teslim almasını beklerken aracın içinde oturup çay içtiği ve elindeki çay bardağını bırakmadığı görüldü.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan G.S., alkollü araç kullandığı için üzgün olduğunu belirterek bunun 'yaşamım boyunca ilk kez' olduğunu söyledi. İnsanların üzerine araç sürdüğü ve bir çocuğa çarpma tehlikesi oluşturduğu iddialarını reddeden sürücü, 'İnsanların üzerine araç sürmedim. Vallahi sürmedim, billahi sürmedim. Ben asla kimsenin canını tehlikeye atmam' ifadelerini kullandı. Alkollü araç kullandığı için özür dileyen sürücü, 'Her yaşananlar için ben vallahi billahi kimsenin canına kastetmedim. Çok özür dilerim' dedi.

İşlemler tamamlandıktan sonra otomobil bir yakınına teslim edilerek sürücü polis merkezinden ayrıldı.

BURSA'DA SOKAK ARALARINDA HIZLI ARAÇ KULLANDIĞI VE EL FRENİ ÇEKEREK TEHLİKELİ HAREKETLER YAPTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ, 1,55 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI.