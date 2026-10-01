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Çaykara'da hatalı sollama sonucu beş kişi yaralandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde hatalı sollama sonucu otomobil ile tur minibüsü çarpıştı; 2'si Arap uyruklu olmak üzere 5 kişi yaralandı, yaralılar hastanelerde tedaviye alındı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çaykara'da hatalı sollama sonucu beş kişi yaralandı

Çaykara'da trafik kazası

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada hatalı sollama sonucu bir otomobil ile tur minibüsü çarpıştı. Çarpışmada 5 kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti?:

Kaza, Çaykara-Uzungöl karayolu Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama yapan otomobilin sürücüsü E.T. (36) yönetimindeki araç, karşı yönden gelen tur minibüsüyle çarpıştı.

Yaralılar ve görüntüler:

Kazada yaralananlar arasında A.J.A. (27) ve D.A. (27) olmak üzere iki Arap uyruklu ile B.Y. (49) ve M.T. (12) yer aldı. Yaralılar Of ve Araklı ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Olay anı, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon’da kaza anı kamerada: Hatalı sollama 5 kişiyi yaraladı

Trabzon’da kaza anı kamerada: Hatalı sollama 5 kişiyi yaraladı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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