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Çekmeköy'de hayatını kaybeden A.E.B.'nin araç içindeki son anları kamerada

Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde 46 yaşındaki A.E.B., aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde silah bulundu; cip görüntüleri inceleniyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 22:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çekmeköy'de hayatını kaybeden A.E.B.'nin araç içindeki son anları kamerada

Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde meydana gelen olay

İddiaya göre saat 15.40 sıralarında Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde yol üzerinde bir aracın içinde hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araç içinde bulunan kişinin silahla vurulmuş halde olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından cesedin A.E.B. (46) adına kayıtlı olduğu tespit edilirken, olay yerinde bir silah bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve ekiplerce olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve araç bilgileri:

Olayla bağlantılı olarak elde edilen görüntülerde, ölen şahsın 34 HKC 506 plakalı Mercedes marka cip ile seyir halinde olduğu son anlar yer alıyor. Kamera kayıtları, olay anına dair zaman ve yer bağlamı sağlarken, polis bu görselleri inceleyerek olayın gelişimini aydınlatmaya çalışıyor.

soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler:

Basına yansıyan bilgilere göre A.E.B.'nin ismi bir fon soruşturması kapsamında geçmişti; emniyet kaynakları soruşturmanın bu yönünü de değerlendiriyor. Yetkililer, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğünü, delil toplama ve görgü tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Olay yerinde ve kamera kayıtlarında elde edilen bulguların kriminal incelemeye tabi tutulacağı, otopsi raporu ve teknik inceleme sonuçlarının soruşturmanın yönünü belirlemede belirleyici olacağı ifade ediliyor. Polis ekipleri, tanık beyanları ve çevredeki kamera kayıtlarını değerlendirerek olaya dair detayları netleştirmeye çalışıyor.

Çekmeköy&#039;de araç içinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı

Çekmeköy'de araç içinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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