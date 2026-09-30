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Çekmeköy'de pedalı karıştıran sürücünün cip ve otomobili kafe içine girdi

Çekmeköy'deki alışveriş merkezi otoparkında sürücünün pedalı karıştırması sonucu çarpışan cip ve otomobil bir kafeye girip durdu; can kaybı yok.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çekmeköy'de pedalı karıştıran sürücünün cip ve otomobili kafe içine girdi

otoparkta başlayan kaza kafe içinde sonlandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında öğle saatlerinde yaşanan kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip önce park halindeki bir otomobile çarptı ardından yakındaki bir kafeye girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

kaza anı ve nedenine ilişkin bulgular:

İddiaya göre cipin sürücüsü aracıyla harekete geçtiği sırada pedalları karıştırarak fren yerine gaza bastı. Araç süratle hareket ederken önünde duran 34 MIP 648 plakalı otomobile çarptı; çarpmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıkarak kafeye saplandı. Güvenlik kamerası görüntüleri çarpışma anını kaydetti.

müdahale, hasar ve soruşturma:

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, ekipler kafe çevresinde güvenlik önlemleri aldı. İşletme ve araçlarda ağır hasar oluşurken, şans eseri kafe içinde ve ön bölümünde kimsenin bulunmaması muhtemel bir yaralanmayı engelledi. Kafe içine saplanan araçlar çağrılan çekicilerle otoparktan kaldırıldı; sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇEKMEKÖY İLÇESİNDE ALIŞVERİŞ MERKEZİ OTOPARKINDA KONTROLDEN ÇIKAN BİR CİP, ÇARPTIĞI OTOMOBİLLE...

ÇEKMEKÖY İLÇESİNDE ALIŞVERİŞ MERKEZİ OTOPARKINDA KONTROLDEN ÇIKAN BİR CİP, ÇARPTIĞI OTOMOBİLLE BİRLİKTE KAFEYE GİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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