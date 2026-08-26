Çelik Kahramanmaraş'ta müzikle buluştu, sahnede Maraş dondurması sürprizi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı kapsamında sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Çelik, KAFUM Fuar Alanı'nı dolduran dinleyicilere coşkulu bir gece yaşattı. Konser, fuarın kültür, sanat ve müzik programları arasında dikkat çeken etkinliklerden biri oldu.

Konserde öne çıkan anlar:

Çelik, müzik kariyeri boyunca hafızalara yer eden eserlerini Kahramanmaraşlılar için seslendirdi. Konserin ilerleyen dakikalarında seyircilerin de şarkılara eşlik etmesiyle performans daha coşkulu bir atmosfere büründü. Sanatçının repertuarında "Bu Şehirde", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yerlerdeyim", "Ateşteyim", "Cici Kız" ve "Hercai" gibi sevilen parçalar yer aldı ve alanı dolduranlar parçaları hep bir ağızdan söyledi.

Konser boyunca müziğe eşlik eden vatandaşlar, KAFUM Fuar Alanı'nda renkli görüntüler oluşturdu ve etkinlik yerel halkın katılımıyla canlı bir gösteriye dönüştü.

Maraş dondurması anı ve sahne sürprizi:

Gecenin dikkat çeken anlarından biri, Çelik'in sahnede Maraş dondurması kesmesi oldu. Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü lezzeti, konser atmosferine ayrı bir renk kattı; sanatçının dondurma kesimi sırasında izleyicilerin alkışları ve ilgisi coşkuyu daha da artırdı.

Çelik'in kente dair sözleri:

Konser öncesi konuşan Çelik, Kahramanmaraş'a yıllar sonra yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanatçı, kentin 6 Şubat depremlerinin ardından sürdüğü yeniden yapılanma ve dayanışma çabasına vurgu yaparak, "Burası gerçekten kahramanlar diyarı bir şehir. Zaten adında da kahramanlık var; Kahramanmaraş. Ben bu şehre 90’lı yılların sonunda gelmiştim. Aradan uzun yıllar geçti ve yıllar sonra yeniden burada olmak benim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Çelik, ayrıca "Böylesine büyük bir felaketin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma çabası, insanlarının ortaya koyduğu dayanışma ve hayata yeniden tutunma iradesi gerçekten takdire şayan" diyerek kentin yeniden yapılanma sürecine destek verdi. Sanatçı, benzer etkinliklerin şehir hafızasını canlı tuttuğunu ve toplumları birbirine yaklaştırdığını belirtti.

Gecenin sonunda organizasyon, hem müzik severlere unutulmaz anlar sundu hem de Kahramanmaraş'ın kültürel dinamizmine ve yeniden ayağa kalkma iradesine vurgu yaptı.

KAHRAMANMARAŞ'TA GELENEKSEL AĞUSTOS FUARI KAPSAMINDA SAHNE ALAN TÜRK POP MÜZİĞİNİN SEVİLEN SANATÇISI ÇELİK, KAFUM FUAR ALANI'NI DOLDURAN VATANDAŞLARA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI