Ayna Şuhut'ta zafer haftasını şarkılarla kutladı

Ayna sahnede, zafer coşkusu müziğe döndü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen 25 Ağustos Zafer etkinlikleri kapsamında düzenlenen açık hava konserinde Ayna grubu sevenleriyle buluştu. Eski sebze pazarı alanında kurulan sahnede gerçekleştirilen performans, yoğun katılımla izlenirken gece boyunca izleyicilerin coşkusu dikkat çekti.

Konserin atmosferi:

Konser alanını dolduran vatandaşlar, grubun seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik etti. Şarkılar boyunca oluşan birliktelik ve tempo, etkinliğin hem müzikal hem de toplumsal boyutunu öne çıkardı. Organizasyonun açık hava formatı ve merkezi konumu, etkinliği her yaştan izleyici için ulaşılabilir kıldı ve Zafer Haftası ruhunun hissedilmesini sağladı.

Belediyeden değerlendirme:

Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, konserin ilçe halkına keyifli bir gece sunduğunu belirtti. Özaşkın, Ayna grubunun 30 yıldır Türk sanatına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak ilçede böyle bir etkinliği ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konser, müzik ve eğlence ekseninde Şuhut halkına unutulmaz anlar yaşattı ve toplumsal dayanışmanın, kültürel etkinliklerle nasıl güçlendiğini gösterdi.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE, 25 AĞUSTOS ZAFER ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN AÇIK HAVA KONSERİNDE AYNA GRUBU SAHNE ALDI. DÜZENLENEN KONSER, VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA COŞKULU ANLARA SAHNE OLDU.