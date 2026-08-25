Dolar 48,0948 +0,05%
Euro 56,1590 +0,10%
Bist 14.431,20 -0,48%
Altın Gram 7.239,85 -0,33%
EUR/USD 1,1671 +0,04%
Brent Petrol 88,34 -2,43%
--°

Ayna Şuhut'ta zafer haftasını şarkılarla kutladı

Şuhut'ta düzenlenen 25 Ağustos Zafer etkinliğinde Ayna grubu eski pazaryeri alanında sahne alıp vatandaşlara coşkulu bir gece yaşattı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Melisa Soylu

Ayna Şuhut'ta zafer haftasını şarkılarla kutladı

Ayna sahnede, zafer coşkusu müziğe döndü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen 25 Ağustos Zafer etkinlikleri kapsamında düzenlenen açık hava konserinde Ayna grubu sevenleriyle buluştu. Eski sebze pazarı alanında kurulan sahnede gerçekleştirilen performans, yoğun katılımla izlenirken gece boyunca izleyicilerin coşkusu dikkat çekti.

Konserin atmosferi:

Konser alanını dolduran vatandaşlar, grubun seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik etti. Şarkılar boyunca oluşan birliktelik ve tempo, etkinliğin hem müzikal hem de toplumsal boyutunu öne çıkardı. Organizasyonun açık hava formatı ve merkezi konumu, etkinliği her yaştan izleyici için ulaşılabilir kıldı ve Zafer Haftası ruhunun hissedilmesini sağladı.

Belediyeden değerlendirme:

Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, konserin ilçe halkına keyifli bir gece sunduğunu belirtti. Özaşkın, Ayna grubunun 30 yıldır Türk sanatına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak ilçede böyle bir etkinliği ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konser, müzik ve eğlence ekseninde Şuhut halkına unutulmaz anlar yaşattı ve toplumsal dayanışmanın, kültürel etkinliklerle nasıl güçlendiğini gösterdi.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE, 25 AĞUSTOS ZAFER ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN AÇIK HAVA...

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE, 25 AĞUSTOS ZAFER ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN AÇIK HAVA KONSERİNDE AYNA GRUBU SAHNE ALDI. DÜZENLENEN KONSER, VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA COŞKULU ANLARA SAHNE OLDU.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zara’dan Karacasu’ya zafer çağrısı: Afrodisias’ta gümbür gümbür müzik gecesi
images

Ordulularla buluşan Ferhat Göçer Tayfun Gürsoy Parkı'nda unutulmaz anlar yaşattı
images

Ordululara nostalji ve coşku yaşatan Ferhat Göçer
images

Kuşadası'nda konser gecikmesi ve sanatçının sahnedeki sert çıkışı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hizmet kapınızda: Bozdoğan'da Belediyen Yanında ekipleri evlere ulaşıyor

Yılanlı'dan DTB için dijital dönüşüm ve tarım odaklı vizyon

Mevlit kandilinde 19 ilçede lokma dağıtımıyla birlik vurgusu

Palu'de hastane personeline uygulamalı yangın müdahale eğitimi

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi