Zara’dan Karacasu’ya zafer çağrısı: Afrodisias’ta gümbür gümbür müzik gecesi

Türk halk müziğinin sevilen ismi Zara, Aydın’ın Karacasu ilçesinde bu yıl 37’ncisi düzenlenecek Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali kapsamında 30 Ağustos Pazar akşamı sahne alacağını sosyal medya hesabından yaptığı videolu bir paylaşım ile duyurdu. Sanatçı, paylaşımında izleyicileri Zafer Bayramı coşkusunu birlikte yaşamaya davet etti.

Zara’nın çağrısı:

Sosyal medya videosunda Zara, "Bu yıl 37.’si düzenlenecek olan Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali’nde 30 Ağustos Pazar akşamı sizlerle birlikte zafer coşkusunu yaşamaya geliyoruz. Gümbür gümbür bir gece yaşamak istiyoruz sizlerle. Herkesi bekliyorum, sizi çok öpüyorum" ifadelerini kullandı ve izleyicileri etkinliğe davet etti.

festivalde beklenen atmosfer:

Paylaşımda vurgulanan ifadeler, geceye katılacaklar için enerjik ve coşkulu bir atmosfer vaat ediyor. Zara’nın doğrudan çağrısı, etkinliğin Zafer Bayramı ruhunu müzikle bir arada hissettirme hedefini ön plana çıkarırken, Karacasu’da yapılacak festivalin programındaki bu önemli konser izleyiciler tarafından yakın markaja alındı.

(ARŞİV FOTO) - TÜRK HALK MÜZİĞİNİN SEVİLEN SANATÇISI ZARA, AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE BU YIL 37’NCİSİ DÜZENLENECEK AFRODİSİAS KÜLTÜR, SANAT VE TANITIM FESTİVALİ İÇİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN VİDEOLU DAVET YAPARAK "GÜMBÜR GÜMBÜR BİR GECE YAŞAMAK İSTİYORUZ" DEDİ.