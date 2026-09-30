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Çermik’te altyapı atağı: mahalle yolları yerinde denetlendi

Çermik Kaymakamı Adem Karataş ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İkiçeltik Mahallesi'nde süren parke kilit taşı yol çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 08:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Çermik’te altyapı atağı: mahalle yolları yerinde denetlendi

Çermik’te mahalle yolları denetimi:

Çermik ilçesinde yapımı süren mahalle yolları, Çermik İlçe Kaymakamı Adem Karataş ve Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu tarafından yerinde denetlendi. İnceleme, İkiçeltik Mahallesi'nde devam eden parke kilit taşı yol çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

saha incelemesi:

Kaymakam Karataş ve Başkan Karamehmetoğlu, yol şantiye ekiplerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve uygulama alanını gezdi. Denetim sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelinerek yürütülen çalışmanın ihtiyaçlara uygunluğu değerlendirildi.

başkanın değerlendirmesi:

Başkan Karamehmetoğlu denetim sonrası şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın konforu ve güvenliği için başlatmış olduğumuz kilitli parke taşı yol yapım işimizde incelemelerde bulunarak kıymetli mahalle sakinleri ile bir araya geldik. İlçemize olan sevdamız, hemşehrilerimize olan hizmet aşkımız ile durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz".

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN MAHALLE YOLLARI DENETLENDİ.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN MAHALLE YOLLARI DENETLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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