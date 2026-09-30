Günlük yaşamda kalp sağlığını koruyan 9 alışkanlık

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, kalp ve damar hastalıklarından korunma amacıyla halka yönelik bilgilendirme çalışması yürüttü. Kurulan stantta dağıtılan broşürlerle inme, hipertansiyon ve genel kalp sağlığı hakkında vatandaşlara kapsamlı bilgiler verildi; amaç, koruyucu sağlık önlemlerini yaygınlaştırmak ve bireyleri düzenli kontrole teşvik etmekti.

Stantta verilen temel mesajlar:

Ziyaretçilere öncelikle tütün ve tütün ürünlerinden uzak durma çağrısı yapıldı. Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması ve ideal vücut ağırlığının korunmasının kalp-damar sağlığında belirleyici olduğu vurgulandı. Müdürlük görevlileri günlük yaşamda küçük ama düzenli değişikliklerin riskleri azaltmada etkili olduğunu belirtti.

9 öneri ve uygulama noktaları:

Müdürlük tarafından öne çıkarılan 9 öneri şu çerçevede açıklandı: tütün ve tütün ürünlerinden kaçınma, dengeli ve tuz-şeker kontrolü yapılmış beslenme, günlük fiziksel aktivitenin artırılması, ideal kilo korunması, alkol tüketiminin sınırlandırılması, stresten uzaklaşmaya yönelik önlemler, düzenli uyku alışkanlığı, kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin düzenli kontrolü ve hekim önerilerine uyum. Bu başlıklar, yaşam tarzı değişikliklerinin pratik örnekleriyle birlikte vatandaşa aktarıldı.

Kontroller ve acil durum uyarıları:

Vatandaşlara kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol ölçümlerinin düzenli yaptırılması, aile hekimlerine başvurarak kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptırılması tavsiye edildi. Ayrıca sağlık personeli, hekim tarafından verilen tedavi ve ilaçların aksatılmadan kullanılmasının önemine dikkat çekti. Sağlıklı yaşam konusunda destek isteyenlerin Sağlıklı Hayat Merkezlerinden yararlanabileceği hatırlatıldı.

Bilgilendirmede, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya çarpıntı gibi şikayetlerin ortaya çıkması ve inme belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği özellikle vurgulandı. Yetkililer, kalp sağlığının basit ama düzenli önlemlerle büyük ölçüde desteklenebileceğini bir kez daha hatırlattı.

NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VATANDAŞLARA KALP VE DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDEN UZAK DURMA, SAĞLIKLI BESLENME, FİZİKSEL AKTİVİTEYİ ARTIRMA, İDEAL KİLOYU KORUMA VE DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE 9 ÖNEMLİ ÖNERİDE BULUNULDU.