Güce'nin tersine yeteneği: konuşmayı ve türküleri tersten söyleyen Ömer Kara

kökeni ve gelişimi:

Giresunun Güce ilçesinde yaşayan Ömer Kara, çocukluktan beri nadir görülen bir yetenek sergiliyor: konuştuğu kelimeleri geriye doğru telaffuz etmek. Kara, yeteneğinin küçük yaşlarda kendiliğinden başladığını ve zaman içinde pratikle daha da geliştiğini anlatıyor. Yolda gördüğü tabela ve yazıları tersten okumaya başlamasıyla birlikte bu beceriyi günlük hayatının bir parçası haline getirdiğini söylüyor.

Kara, yalnızca kısa ifadeleri değil, aynı zamanda bildiği türkü ve şarkıları da ezgisini bozmadan geriye doğru söyleyebiliyor. Bu durum, onun yeteneğini hem konuşma hem de müzik açısından farklı kılıyor; ezginin ritmi korunurken kelimeler tersten ifade ediliyor.

kamuoyunun tepkisi ve anılar:

Tersten konuşmayı ilk kez duyanlar genellikle şaşırıyor; bazıları farklı bir dil konuşulduğunu zannediyor. Kara, çevresindekilerin kendisini anlamakta zorlandığını, yakınlarının veya tanışlarının ise söylediklerini kağıda yazıp tersten okumaya çalıştığını aktarıyor. Hatta yeteneği, bazı dinleyicilere Arnavutça gibi yabancı dillere benzetiliyor.

Ömer Kara, İstanbul'da yaşadığı bir anısını da paylaşıyor: 'İstanbul’a gitmiştim, İstiklal Caddesi’ndeydim. Arkadaşlar, ‘‘Bir tersten söyle bakalım’’ dediler. Ben de tersten konuşmaya başladım. Arkadan turistlerin 'What' dediğini duydum. Yani 'Ne?' demek istiyorlar. Ben konuşmaya devam ettim. Onların geri dönüp baktığını hissettim. Ben de, ‘‘Nasıl olsa hepsi yabancı’’ deyip devam ettim.' Bu anı, yeteneğinin kent içinde de dikkat çektiğini gösteriyor.

günlük yaşam ve algı:

Kara, tersten konuşma ve şarkı söylemeyi normal konuşmaya göre daha çok sevdiğini belirtiyor ve bunun kendiliğinden geliştiğini ifade ediyor. İlçede onu tanıyanlar için bu durum artık alışılmışken, dışarıdan gelenler için hem eğlenceli hem de merak uyandırıcı bir gösteri niteliği taşıyor.

Özetle, Ömer Karanın yeteneği hem dilsel hem de müzikal açıdan sıra dışı bir örnek teşkil ediyor; konuşma kalıbını tersine çevirmek, çevresindeki farklı tepkilere rağmen onun için günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelmiş durumda.

"Tersine" yetenek: Ne konuşsa tersten söylüyor