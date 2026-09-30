Dolar 49,0124 +0,02%
Euro 55,6829 +0,17%
Bist 12.212,54 -0,63%
Altın Gram 6.670,14 +1,27%
EUR/USD 1,1358 +0,10%
Brent Petrol 96,42 +0,27%
--°

Ayvalık’a iki yeni yüksek emişli kanal açma aracı hizmete girdi

BASKİ, Ayvalık’a tahsis ettiği yüksek emişli iki yeni kanal açma aracıyla tıkanıklıklara hızlı müdahale ederek altyapının sağlıklı çalışmasını hedefliyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ayvalık’a iki yeni yüksek emişli kanal açma aracı hizmete girdi

Ayvalık’ta kanal altyapısına takviye

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından Ayvalık ilçesindeki kanalizasyon altyapısı çalışmalarında kullanılmak üzere tahsis edilen 2 yeni kanal açma aracı hizmet vermeye başladı. Araçlar, yüksek emiş gücüne sahip olarak planlanan bakım ve müdahale işlerinde rol alacak.

Kullanım amacı ve faydaları:

Yeni araçların temel hedefi, kanalizasyon hatlarında meydana gelen tıkanıklıklara daha hızlı müdahale etmek, hatlarda biriken atıkları temizlemek ve sistemin daha sağlıklı çalışmasını sağlamaktır. Özellikle yaz aylarında nüfusu önemli ölçüde artan Ayvalık’ta, bu ekipmanların kesintisiz hizmete katkı sunması bekleniyor.

Yerel yönetim ve operasyon planı:

Araçlar, BASKİ Ayvalık Şube Müdürlüğü’nün planlaması doğrultusunda ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda görev yapacak. Uygulama, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde ve BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün destekleriyle hayata geçirildi. İhtiyaç duyulan bölgelerde ekiplerin programı baz alınarak müdahaleler gerçekleştirilecek.

Bu yatırımın, hem rutin bakım hem de acil tıkanıklık müdahalelerinde zaman ve işgücü tasarrufu sağlayarak altyapı hizmetlerinin etkinliğini artırması amaçlanıyor. Yerel ekiplerin koordinasyonu ile araçların kullanım sıklığı ve müdahale süreçleri takip edilecek.

BASKİ’NİN YENİ KANAL AÇMA ARAÇLARI AYVALIK’TA HİZMETE BAŞLADI

BASKİ’NİN YENİ KANAL AÇMA ARAÇLARI AYVALIK’TA HİZMETE BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hedefi önden yakalayan çelik üretimi: Çolakoğlu Metalurji 2026 dekarbonizasyon h...
images

Tarsus'ta kanyon yürüyüşü: Kurtçukuru'nda 8 kilometrelik keşif
images

Atatürk Üniversitesi yeşil kampüs vizyonuyla dünya sıralamasında yükseldi
images

Yapay zeka destekli düzenleme Güleryüz kavşağında trafiği rahatlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mobilyada dijital erişimi artıran ortak kullanım tesisi Kahramanmaraş'ta

Yeni nesil ağlara yönelik eş zamanlı baskında beş şüpheli yakalandı

OMÜ'nün sportif sıçraması: üç sezonda madalya sayısı 10'dan 38'e çıktı

Malatya odası için sorumluluk çağrısı: gücü kişisel çıkarlar için kullanmayalım

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi