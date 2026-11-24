Çermik'te öğretmenler günü etkinliği

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen programda öğretmenler anıldı ve emekleri yad edildi. Etkinlikler, ilçede eğitim camiasının bir araya gelmesiyle hem anma hem kutlama niteliği taşıdı.

Kabir ziyaretleri ve dualar:

Günün anlam ve önemine uygun olarak görevi başında iken ebediyete irtihal eden öğretmenler kabirleri başında anıldı. Mezarlık ziyaretlerinde yakınları ve meslektaşları tarafından dualar okundu, anılar paylaşıldı ve rahmet dilekleriyle yad edildi.

Emekli öğretmenlere ev ziyaretleri:

Etkinlik kapsamında eğitim hayatına uzun yıllar emek vermiş emekli öğretmenler de ziyaret edildi. Muharrem Akkılıç, Havva Yaşar ve Hacı Kaçmaz evlerinde kabul edilerek hatıraları dinlendi ve sağlıkları soruldu. Ziyaretlerde, emekli öğretmenlerin mesleğe katkıları takdirle ifade edildi.

Programa katılanlar, eğitimcilerin toplumdaki rolüne vurgu yaparak geleceğin teminatı olan nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin önemini bir kez daha dile getirdiler. Geçmişe dair hatıralar yad edilip günün anlamı çerçevesinde kutlamalar gerçekleştirildi.

EĞİTİME BİR ÖMÜR ADAMIŞ EMEKLİ ÖĞRETMENLER MUHARREM AKKILIÇ, HAVVA YAŞAR VE HACI KAÇMAZ EVLERİNDE ZİYARET EDİLDİ.