ödül töreni ve sempozyum detayları:

Dr. Talip Emiroğlu, eğitim alanındaki 40 yıllık emekleri dolayısıyla İyi Bir Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 8. Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'nda onur ödülüne layık görüldü. Sempozyum 20-22 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi ve ödülünü İyi Bir Eğitim Derneği Başkanı Ümit Kalko takdim etti.

Tören sonrası konuşmasında Emiroğlu, öğretmenlikle başlayan meslek hayatını ve süreç içinde dershane, kolej ve üniversiteler kurma deneyimini paylaştı. Konuşmasında, "Bir daha dünyaya gelme şansım olsa, yine aynı işi yapardım. Bu kez daha iyisini yapardım sanıyorum" diyerek kariyerine dair kişisel bakışını özetledi ve ödülü öğretmenlere ithaf etti.

emiroğlu'nun 40 yıllık eğitim serüveni:

Talip Emiroğlu Giresun doğumlu olup yükseköğrenimini Trabzon Fatih Eğitim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı; yüksek lisans ve doktorasını tarih alanında yaptı. Eğitim girişimciliğine 1985 yılında üniversite öğrencisiyken sınavlara hazırlık yayınları hazırlayarak başladı. Meslek hayatında öğretmenlikten başlayan rotasını, farklı eğitim kademelerinde kurduğu kurumlarla genişlettiğini anlattı.

Konuşmasında ödülü, "Bu ödülü yurdumun her köşesinde cahilliğe karşı kalemini silah edinip mücadele eden bütün öğretmenlerimize ithaf ediyorum" sözleriyle öğretmenlere adadı ve kapanışta 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

kurduğu kurumlar, yönelim ve yayınları:

Emiroğlu'nun kurduğu ve öncülük ettiği yapılar arasında 1995 yılında Avrupa Koleji, 1996 yılında BJK Koleji, 1988 yılında Final Eğitim Kurumları ve 2001 yılında Avrupa Eğitim Vakfı yer alıyor. 2004 yılında ABD'deki Kent State Üniversitesi ile iş birliği kapsamında Avrupa Kent Koleji'nin kuruluşunu gerçekleştirdi; 2009'da Avrupa Meslek Yüksekokulu'nu kurdu. Yükseköğretimde uluslararasılaşma adımlarını 2015'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi'ni kurarak ve 2020'de Avrupa Meslek Yüksekokulunu da bünyesine alan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ni (KOSTÜ) oluşturarak sürdürdü.

2020 itibarıyla K12 düzeyindeki özel okul işletmeciliği faaliyetlerinden çekilerek yükseköğretime odaklanan Emiroğlu, üniversitelerin yapay zeka, dijital dönüşüm, uygulamalı eğitim, uluslararasılaşma ve yaşam boyu öğrenme eksenlerinde gelişmesini savunuyor. Eğitim alanındaki yazıları 200'ün üzerinde yayımlanmış olup kitapları arasında Eğitim ve Çocuklar (2016), Kanlı Ceket (2023), Belediye Başkanına Linç (2023) ve 50 Yıllık Eğitim Mirası (2024) bulunuyor.

Ödül töreni ve sempozyum, Emiroğlu'nun eğitimdeki çok yönlü rolünü ve kurumsal birikimini bir kez daha görünür kıldı; katılımcılar onun "öğretmenlikten üniversite kuruculuğuna" uzanan kariyerini ve eğitime dair vurguladığı yenilikçi öncelikleri değerlendirme fırsatı buldu.

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İLE KIBRIS ADA KENT ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI DR. TALİP EMİROĞLU'NA, EĞİTİM ALANINDAKİ 40 YILLIK ÇALIŞMALARI DOLAYISIYLA 8. SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM SEMPOZYUMU'NDA ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ.