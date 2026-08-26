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Çeşme'de denizde yılan görülmesi tatilde kısa süreli paniğe yol açtı

Çeşme'de Dalyan Sahili'nde denizde yüzeyde görülen yılan bazı tatilcilerde kısa süreli panik yarattı; o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çeşme'de denizde yılan görülmesi tatilde kısa süreli paniğe yol açtı

Çeşme'de denizde yılan görülmesi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, turistik Dalyan Sahili'nde serinlemek için denize girenler, suyun içinde yüzen bir yılanla karşılaştı. Sığ sularda yüzeye çıkan hayvanın insanların arasında ilerlemesi sahilde kısa süreli bir hareketlenmeye neden oldu.

Olayın gelişimi:

Tatilciler sıcak havadan kaçıp denize girerken suyun üzerinde ilerleyen yılanı fark etti. Bazı vatandaşlar gördükleri karşısında kısa süreli panik yaşayıp tedirgin olurken, bazıları tehlikeye aldırış etmeden yüzmeye devam etti.

Görüntüler ve sahil tepkisi:

Sahilde yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayda yansıyan görüntülerde yılanın su yüzeyinde sakin bir şekilde ilerlediği, arka planda ise insanların denizin tadını çıkarmaya devam ettiği görülüyor.

ÇEŞME İLÇESİNDE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN TATİLCİLER, SUYUN İÇİNDE YÜZEN BİR YILANLA...

ÇEŞME İLÇESİNDE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN TATİLCİLER, SUYUN İÇİNDE YÜZEN BİR YILANLA KARŞILAŞINCA ŞAŞKINLIK VE KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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