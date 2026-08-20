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Çevreli'den milli takıma: Hüseyin Akbaş'ın izinde dört sporcu

Çevreli Hüseyin Akbaş Spor Kulübü'nden yetişen dört genç, 20-30 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenecek U14 Milli Takım Hazırlık Kampı kadrosuna davet edildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çevreli'den milli takıma: Hüseyin Akbaş'ın izinde dört sporcu

Çevreli'den milli takıma: Hüseyin Akbaş'ın izinde dört sporcu

Dünya ve Avrupa şampiyonu Hüseyin Akbaş'ın köyü Çevreli'den yetişen dört genç güreşçi, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklanan kadroya girdi. Çevreli Hüseyin Akbaş Spor Kulübü altyapısından çıkan sporcular, 20-30 Ağustos tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek U14 Milli Takım Hazırlık Kampı için davet aldı.

Kulübün altyapı yaklaşımı:

Çevreli'nin köklü güreş geleneği ve kulübün sistematik altyapı çalışmaları, bu davetin temelinde görülüyor. Kulüp yetkilileri, genç sporcuların fiziksel hazırlık ve teknik gelişiminde uygulanan programların yanı sıra disiplinli antrenman ve takım ruhunun önemine vurgu yaptı. Bu yaklaşım, bölgede düzenli olarak ulusal çapta mücadele edecek yetenekler yetiştirmeyi hedefliyor.

Kampın anlamı ve beklentiler:

Kampa davet edilenlerin, ulusal kadro hazırlık sürecine erken yaşta dahil edilmesi bekleniyor. Seçimler, hem sporcuların kişisel gelişimi hem de kulübün emeklerinin somut bir karşılığı olarak değerlendiriliyor. Aileler ve antrenörler, gençlerin Bursa kampında alacağı deneyimin ileri dönem performansları üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

Çevreli Hüseyin Akbaş Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, bu başarıda emeği geçen antrenörler ve sporcuların azmi ön plana çıkarıldı. Kulüp, gelecekte benzer davetlerin süreceğini ve Türk güreşine yeni yetenekler kazandırmaya devam edeceğini vurguladı.

DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONU MİLLİ GÜREŞÇİ HÜSEYİN AKBAŞ’IN KÖYÜ ÇEVRELİ’DEN YETİŞEN 4 SPORCU...

DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONU MİLLİ GÜREŞÇİ HÜSEYİN AKBAŞ’IN KÖYÜ ÇEVRELİ’DEN YETİŞEN 4 SPORCU, BURSA’DA DÜZENLENECEK U14 MİLLİ TAKIM HAZIRLIK KAMPI KADROSUNA DAVET EDİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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