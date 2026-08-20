Fenerbahçe'nin yeni sezon yolculuğu sağlık kontrolleriyle ilerliyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sağlık taramaları

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolleri Ataşehir Medicana Hastanesi'nde devam etti. Takım doktorları ve hastane ekibi eşliğinde gerçekleştirilen testlerle oyuncuların genel sağlık durumu detaylı biçimde değerlendirildi.

yapılan tetkiklerin kapsamı:

Öncelikle EKG ve MR görüntülemeleri yapıldı. Ardından oyunculara efor testi, akciğer fonksiyon ölçümleri, kardiyak değerlendirmeler ve radyolojik incelemeler uygulandı. Bu aşama, performans ve risk değerlendirmesi açısından temel veri sağladı.

çok disiplinli muayene süreçleri tamamlandı:

Kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi. Her bölüm, oyuncuların sahadaki sürekliliğini ve sağlık güvenliğini ön planda tutarak değerlendirmelerini iletti.

Kulüp yetkilileri, elde edilen bulgular doğrultusunda bireysel takip programları ve gerekirse ek tedavi planları oluşturacak. Bu kapsamlı tarama süreci, takımın sezon boyunca performansını korumasına ve sakatlık risklerini azaltmasına hizmet etmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMI'NDA YENİ SEZON ÖNCESİ SAĞLIK KONTROLLERİ DEVAM EDİYOR.