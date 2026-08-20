Gençlerbirliği'ne sezon sonuna kadar Tiago Gouveia takviyesi

Gençlerbirliği transferi resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştığını duyurdu. Anlaşma, kulübün kadrosuna kısa vadeli bir takviye getirirken aynı zamanda satın alma opsiyonlu bir düzenlemeyi içeriyor.

transferin detayları:

Kulüp bildirimine göre 25 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna dek Gençlerbirliği forması giyecek. Yapılan sözleşme satın alma hakkı barındırdığından, performansa bağlı bir kalıcı transfer seçeneği de masada bulunuyor. Yönetim, kanat bölgesine yapılan bu takviyeyle hücumda çeşitlilik ve derinlik sağlamayı hedefliyor.

Tiago Gouveia futbola Tires ve Sporting altyapılarında başladı. Profesyonel kariyerinde Estoril, Nice ve Benfica formalarını giyen Portekizli oyuncu, geçen sezon Nice ile 15 lig, 7 UEFA Avrupa Ligi ve 2 kupa maçında görev aldı. Bu sezon ise Benfica formasıyla UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında St. Gallen karşısında 24 dakika süre aldı.

Kariyerinde toplamda çıktığı 177 maçta 32 gol atan ve 18 asist yapan Gouveia, Gençlerbirliği'nde süre alması halinde hücum hattına katkı sağlaması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ, PORTEKİZLİ KANAT OYUNCUSU TİAGO GOUVEİA İLE SEZON SONUNA KADAR KİRALIK OLARAK ANLAŞMA SAĞLADIĞINI AÇIKLADI.