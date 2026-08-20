Dolar 48,0154 +0,15%
Euro 56,1265 +0,23%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.064,26 +0,68%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,25 +1,78%
--°

Gençlerbirliği'ne sezon sonuna kadar Tiago Gouveia takviyesi

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig kadrosunu 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak güçlendirdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gençlerbirliği'ne sezon sonuna kadar Tiago Gouveia takviyesi

Gençlerbirliği transferi resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştığını duyurdu. Anlaşma, kulübün kadrosuna kısa vadeli bir takviye getirirken aynı zamanda satın alma opsiyonlu bir düzenlemeyi içeriyor.

transferin detayları:

Kulüp bildirimine göre 25 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna dek Gençlerbirliği forması giyecek. Yapılan sözleşme satın alma hakkı barındırdığından, performansa bağlı bir kalıcı transfer seçeneği de masada bulunuyor. Yönetim, kanat bölgesine yapılan bu takviyeyle hücumda çeşitlilik ve derinlik sağlamayı hedefliyor.

Tiago Gouveia futbola Tires ve Sporting altyapılarında başladı. Profesyonel kariyerinde Estoril, Nice ve Benfica formalarını giyen Portekizli oyuncu, geçen sezon Nice ile 15 lig, 7 UEFA Avrupa Ligi ve 2 kupa maçında görev aldı. Bu sezon ise Benfica formasıyla UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında St. Gallen karşısında 24 dakika süre aldı.

Kariyerinde toplamda çıktığı 177 maçta 32 gol atan ve 18 asist yapan Gouveia, Gençlerbirliği'nde süre alması halinde hücum hattına katkı sağlaması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ, PORTEKİZLİ KANAT OYUNCUSU TİAGO GOUVEİA İLE SEZON SONUNA KADAR KİRALIK OLARAK...

GENÇLERBİRLİĞİ, PORTEKİZLİ KANAT OYUNCUSU TİAGO GOUVEİA İLE SEZON SONUNA KADAR KİRALIK OLARAK ANLAŞMA SAĞLADIĞINI AÇIKLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor
images

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı
images

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar
images

Yönetim kurulu Cevat Şenkardeşler'in başkanlığını sona erdirdi, Mert Paflak göre...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı