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Cezaevinden ormanlara: hükümlüler ağaçlandırma ve bakım çalışmalarında görev aldı

Bandırma merkezli iş birliğiyle 5 ilçede 60 hükümlü ormanların korunması, bakım ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına destek veriyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Cezaevinden ormanlara: hükümlüler ağaçlandırma ve bakım çalışmalarında görev aldı

Programın kapsamı ve başlangıç:

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki hükümlüler ormanların korunması, bakım ve ağaçlandırma faaliyetlerine dahil edildi. Çalışmalar Bandırma, Susurluk ve Erdek ilçelerinde başlarken, Gönen için uygulama 7 Eylül, Manyas için ise 15 Eylül itibarıyla hayata geçirildi.

Katılım ve görev dağılımı:

Söz konusu projeye Bandırma, Gönen, Manyas, Susurluk ve Erdek ilçelerinden toplam 60 hükümlü katılıyor. Haber metninde verilen rakamlara göre çalışmalar kapsamında Bandırma’da 16, Gönen’de 16, Susurluk’ta 12, Erdek’te 8 ve Manyas’ta 8 hükümlü orman işlerinde görev yapıyor. Ayrıca, kurum bazındaki ifade ile Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 44, Gönen Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde ise 16 hükümlü çalışmalara dahil edildiği aktarıldı.

Çalışmaların açılışında Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, Bandırma Orman İşletme Müdürü Hasan Açık, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Başkontrolörü Mehmet Anıl Kahraman, Ceza İnfaz Kurumu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Semih Demirvuran, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücel ve Susurluk Orman İşletme Şefi Ayşe Görür de yer aldı.

Uygulama süreci ve hedefler:

Bandırma Orman İşletme Müdürü Hasan Açık çalışmaların işletme genelinde yaklaşık 880 hektarlık ormanlık alanda yürütüldüğünü belirtti. Hükümlüler; damgalama, bakım ve yangından zarar gören alanlardaki onarım ile yeniden ağaçlandırma hazırlıklarına destek veriyor.

Açık, uygulama aşamalarını şöyle özetledi: öncelikle orman alanlarında tespit ve damgalama yapılacak, ardından kesim işlemleri için ihale sürecine geçilecek; kesimler tamamlandıktan sonra toprak hazırlığı yapılarak dikim çalışmaları gerçekleştirilecek. Hedefin, bir yıl içerisinde ilgili sahaları yeniden ağaçlandırmak olduğu ifade edildi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt ise projenin hem ormanların korunmasına hem de hükümlülerin toplumsal yaşama kazandırılmasına katkı sunduğunu vurguladı ve hükümlülerin ceza infaz kurumlarında geçirdikleri zamanı daha verimli kullanmalarına yönelik bu tür iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

HÜKÜMLÜLER ORMANLARIN YENİDEN YEŞERTİLMESİ İÇİN SAHADA

HÜKÜMLÜLER ORMANLARIN YENİDEN YEŞERTİLMESİ İÇİN SAHADA

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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