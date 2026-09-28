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Çıldır'da öğrencilere Cumhuriyet coşkusu: kros, satranç ve mangala yarışları

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Amatör Spor Haftası ve 29 Ekim etkinlikleri kapsamında 5-8 Ekim 2026'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kros, satranç ve mangala yarışları düzenliyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çıldır'da öğrencilere Cumhuriyet coşkusu: kros, satranç ve mangala yarışları

Etkinliğin kapsamı:

Çıldır Kaymakamlığının destekleriyle, Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yarışmalar düzenlenecek. Etkinlikler 5-8 Ekim 2026 tarihlerinde, her gün saat 10.00'da Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yarışma branşları arasında atletizm (kros), satranç ve mangala bulunuyor; öğrenciler kendi okul düzeylerinde ter dökecek ve turnuva formatı kapsamında dereceye girmek için yarışacaklar.

Amaç ve ödüller:

Organizatörler, etkinliklerle öğrencilerin spora olan ilgisini artırmayı, farklı spor branşlarıyla tanışmalarını ve sportif faaliyetlere aktif katılımlarını sağlamayı hedefliyor. Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut, Amatör Spor Haftası kapsamında öğrencileri farklı spor branşlarıyla buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, yarışmalara katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi.

Yarışmalarda dereceye girecek öğrencilere ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek programda, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediye Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler takdim edilecek.

ÇILDIR GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ ADNAN KORKUT, AMATÖR SPOR HAFTASI KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİ FARKLI...

ÇILDIR GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ ADNAN KORKUT, AMATÖR SPOR HAFTASI KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİ FARKLI SPOR BRANŞLARIYLA BULUŞTURMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUKLARINI BELİRTEREK, YARIŞMALARA KATILACAK TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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