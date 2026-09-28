Çıldır'da öğrencilere Cumhuriyet coşkusu: kros, satranç ve mangala yarışları

Etkinliğin kapsamı:

Çıldır Kaymakamlığının destekleriyle, Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yarışmalar düzenlenecek. Etkinlikler 5-8 Ekim 2026 tarihlerinde, her gün saat 10.00'da Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yarışma branşları arasında atletizm (kros), satranç ve mangala bulunuyor; öğrenciler kendi okul düzeylerinde ter dökecek ve turnuva formatı kapsamında dereceye girmek için yarışacaklar.

Amaç ve ödüller:

Organizatörler, etkinliklerle öğrencilerin spora olan ilgisini artırmayı, farklı spor branşlarıyla tanışmalarını ve sportif faaliyetlere aktif katılımlarını sağlamayı hedefliyor. Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut, Amatör Spor Haftası kapsamında öğrencileri farklı spor branşlarıyla buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, yarışmalara katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi.

Yarışmalarda dereceye girecek öğrencilere ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek programda, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediye Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler takdim edilecek.

ÇILDIR GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ ADNAN KORKUT, AMATÖR SPOR HAFTASI KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİ FARKLI SPOR BRANŞLARIYLA BULUŞTURMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUKLARINI BELİRTEREK, YARIŞMALARA KATILACAK TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ.