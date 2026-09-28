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Kayseri'de yeşil alanlarda kapsamlı bakım seferberliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla kentteki park, meydan ve tarihi alanlarda çim biçme, temizlik ve çevre düzenlemesi yapıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri'de yeşil alanlarda kapsamlı bakım seferberliği

kayseri genelinde çim biçme ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki tarihi, kültürel ve sosyal yaşam alanlarında düzenli bakım sağlamak amacıyla kapsamlı bir çim biçme ve çevre düzenleme seferberliği yürütüyor. Çalışmalar, hem yeşil alanların sağlıklı gelişimini desteklemeyi hem de kentin estetik görünümünü korumayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Program, uzayan çimler ve yabani otların yaya yolları, parklar, meydanlar ile tarihi alanların görünümünü etkilemesini önlemeye odaklanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç talimatıyla devam eden uygulamada ekipler; çim biçme, yabani ot temizliği, genel temizlik ve çevre düzenlemesi faaliyetlerini eş zamanlı yürütüyor.

kullanılan ekipman ve sorumlu birimler:

Çalışmalar, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesindeki Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Sahada çok sayıda çim biçme traktörü, çim biçme makinesi ve temizlik aracı etkin biçimde kullanılıyor.

öncelikli lokasyonlar ve uygulama detayları:

Ekiplerin yoğunlaştığı alanlar arasında Kurşunlu Parkı, Cumhuriyet Meydanı, valilik çevresi, tarihi Ok Burcu, Hunat Camii çevresi, Yoğun Burç, tarihi Kayseri Lisesi ve Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi gibi kentin simge noktaları bulunuyor. Bu bölgelerde hem yeşil doku bakımı hem de yaya kullanım alanlarının temizliği titizlikle yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, mevsimsel bakım programı çerçevesinde kent genelinde belirlenen plan doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ve Kayseri’yi ziyaret edenlerin ile kent sakinlerinin daha düzenli, temiz ve bakımlı alanlarda zaman geçirmesini amaçladıklarını bildirdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; KENTİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAM ALANLARINDA KAPSAMLI ÇİM...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; KENTİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAM ALANLARINDA KAPSAMLI ÇİM BİÇME, TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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