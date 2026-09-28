İhsaniye’de tarımsal beyanların sahadaki doğruluğu sınanıyor

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, 2026 yılına ait tarımsal beyanların sahadaki durumla uyumunun değerlendirilmesi amacıyla arazi kontrolleri sürüyor. Çalışmaların temel hedefi, ilçe düzeyindeki tarımsal kayıtların doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak olarak açıklandı.

çalışmanın yürütülüşü:

İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki teknik personeller, 2026 yılı beyan doğrulama çalışmaları kapsamında üreticilerin beyanlarını yerinde inceliyor. Ekipler, bildirimde bulunan parselleri tek tek ziyaret ederek fiili kullanım durumunu tespit ediyor ve kayıtlarla karşılaştırma yapıyor.

hedef ve beklenen sonuçlar:

Kontrollerde, parsellerin fiili kullanım durumları değerlendirilerek eksik veya hatalı kayıtların tespit edilmesi ve düzeltilmesi amaçlanıyor. Bu sayede hem yerel tarımsal planlama hem de destek ve izleme mekanizmaları için güvenilir veri tabanı oluşturulması hedefleniyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise saha çalışmalarının devam ettiği, tarımsal kayıtların doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik kontrollerin sürdürüleceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİME İLİŞKİN BEYANLARIN SAHADAKİ DURUMLA UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA ARAZİ KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.