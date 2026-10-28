Çilimli’de yaya güvenliği için kaldırımlar yenileniyor

yenileme çalışmaları başladı:

Çilimli Belediyesi bünyesindeki Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ulucami Mahallesi Şehit Fikri Öztürk Caddesi üzerinde zamanla deforme olan kaldırımların yenilenmesi için alanda çalışma başlattı. Uygulama, bozuk yüzeylerin giderilmesi ve yaya kullanımının kolaylaştırılması amacıyla planlandı.

çalışmanın hedefleri ve kapsamı:

Çalışmaların önceliği, yayaların günlük ulaşımını daha güvenli ve konforlu hâle getirmek. Ekipler, kaldırımlardaki çökme, kırık ve eşitsizlik gibi sorunları gidererek cadde boyunca daha kullanışlı ve sürdürülebilir bir yaya yolu oluşturmayı hedefliyor.

ilçe genelinde bakım ve onarım:

Çilimli Belediyesi, ilçenin ihtiyaç duyulan farklı noktalarında da bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Yapılan düzenlemelerle hem ulaşımda konforun artması hem de olası kazaların önlenmesi amaçlanıyor.

Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan bu tür çalışmalar, cadde ve sokaklarda güvenli dolaşım standartlarını yükseltmeyi hedefliyor ve belediye ekiplerinin programlı bakım anlayışının bir parçası olarak devam ediyor.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE, ULUCAMİ MAHALLESİ ŞEHİT FİKRİ ÖZTÜRK CADDESİ’NDE ZAMANLA YIPRANAN KALDIRIMLARIN YENİLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.