Vali Aydoğdu Apçağa'da vatandaş ve esnafın taleplerini dinledi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa köyünü ziyaret ederek köy halkı ve esnafla bir araya geldi. Ziyarette Aydoğdu, vatandaşlarla sohbet ederek beklenti ve önerileri doğrudan dinledi.

köyde buluşma:

Vali Aydoğdu, sokakları ve ortak kullanım alanlarını gezerek köy sakinleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşlar ihtiyaçlarını ve önerilerini aktardı; Aydoğdu notlar alarak taleplerin takip edileceğini belirtti.

esnaf ziyaretleri ve dilekler:

Esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Aydoğdu, dükkan sahiplerinin çalışma koşullarını yerinde inceledi. Ziyaret sırasında kendilerine bereketli ve hayırlı kazançlar dileyen vali, esnafın öneri ve taleplerini de dinledi ve not aldı.

Ziyaret kapsamında köyün gündemine ilişkin talepler ve öneriler alındı; yetkililerdeki değerlendirme süreçleriyle bu geri bildirimlerin takip edileceği ifade edildi.

VALİ AYDOĞDU, KEMALİYE'DE APÇAĞA KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ