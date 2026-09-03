Çine'de ekip seferberliğiyle orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde, Bahçearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, hava ve kara ekiplerinin eş zamanlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Müdahale ve kullanılan araçlar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına kara ve hava araçlarıyla yoğun müdahale gerçekleştirdi. Olay yerine yönlendirilen unsurlar arasında 5 helikopter, 6 uçak, 18 arazöz, 10 su tankeri ve 2 dozer ile çok sayıda orman işçisi bulunuyordu.

Saha çalışmaları ve son durum:

Ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaşması ve hava sorti ile verilen destek sayesinde yangın kontrol altına alındı. Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor ve ekipler olası alevlenmelere karşı nöbet tutuyor.

Kurumlar tarafından yapılan müdahale, yangının daha da yayılmasının önlenmesinde etkili oldu; yetkililer, yangının kesin çıkış sebebinin tespit edilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.