Beşiktaş'a yeni takviye: Ümit Akdağ İstanbul'da

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Corendon Alanyaspor'dan transfer ettiği Ümit Akdağ ile el sıkıştı. 22 yaşındaki stoper, Alanya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

geliş ve açıklama:

Havalimanında basın mensuplarına konuşan Ümit Akdağ, siyah-beyazlı takıma katılmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi. "Gurur verici bir his. Kelimeler yetmez yani, şu an hissettiğim şeyleri söylemek için" ifadelerini kullandı.

sağlık kontrolü ve imza:

Ümit Akdağ, kendisini bekleyen taraftarları selamladıktan sonra alandan aracıyla ayrıldı. Oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş'ın, Corendon Alanyaspor'dan transferi konusunda anlaşma sağladığı defans oyuncusu Ümit Akdağ, İstanbul'a geldi.