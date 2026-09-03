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Beşiktaş'a yeni takviye: Ümit Akdağ İstanbul'da

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'dan 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ ile anlaşma sağladı; oyuncu İstanbul Havalimanı'na gelip sağlık kontrolü için bekliyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 19:05

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'a yeni takviye: Ümit Akdağ İstanbul'da

Beşiktaş'a yeni takviye: Ümit Akdağ İstanbul'da

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Corendon Alanyaspor'dan transfer ettiği Ümit Akdağ ile el sıkıştı. 22 yaşındaki stoper, Alanya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

geliş ve açıklama:

Havalimanında basın mensuplarına konuşan Ümit Akdağ, siyah-beyazlı takıma katılmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi. "Gurur verici bir his. Kelimeler yetmez yani, şu an hissettiğim şeyleri söylemek için" ifadelerini kullandı.

sağlık kontrolü ve imza:

Ümit Akdağ, kendisini bekleyen taraftarları selamladıktan sonra alandan aracıyla ayrıldı. Oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş&#039;ın, Corendon Alanyaspor&#039;dan transferi konusunda anlaşma sağladığı defans oyuncusu Ümit...

Beşiktaş'ın, Corendon Alanyaspor'dan transferi konusunda anlaşma sağladığı defans oyuncusu Ümit Akdağ, İstanbul'a geldi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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