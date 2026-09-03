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Dalgakıran mevkiinde ortak müdahale: Dalaman'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Dalgakıran mevkiinde düzenlenen ortak operasyonda, Dalaman'da yasa dışı yurt dışı çıkış hazırlığındaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dalgakıran mevkiinde ortak müdahale: Dalaman'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Olayın ayrıntıları:

Muğla'nın Dalaman ilçesi Dalgakıran mevkiinde güvenlik kaynaklarından edinilen ihbarın ardından bölgeye intikal edildi. Yapılan arazi ve kıyı kontrollerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen bir grup tespit edildi.

Operasyon nasıl gerçekleşti:

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Botu ve Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin müşterek çalışmasıyla kara üzerinde yürütülen müdahale neticesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin durumu:

Yakalananların, yasadışı yurt dışı çıkış için bölgede bekledikleri belirtildi. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerinin saha çalışmaları tamamlanırken, süreçle ilgili resmi açıklama ve takip işlemleri bekleniyor.

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE YASA DIŞI YOLLARDAN YURT DIŞINA ÇIKMAK İÇİN BEKLEYEN 18 DÜZENSİZ...

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE YASA DIŞI YOLLARDAN YURT DIŞINA ÇIKMAK İÇİN BEKLEYEN 18 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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