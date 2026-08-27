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Çırmıktı'da altyapı ve kültür odaklı saha incelemesi

Malatya Büyükşehir Başkanı Sami Er liderliğindeki heyet, Çırmıktı'da projeleri inceledi; Beylerderesi çalışmaları ve Konak TOKİ anahtar teslimi öne çıktı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Elif Demir

Çırmıktı'da altyapı ve kültür odaklı saha incelemesi

Çırmıktı'da gerçekleştirilen saha ziyaretinin kapsamı:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Seddar Yavuz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vali yardımcıları, il müdürleri ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarının katılımıyla Yeşilyurt Çırmıktı'da kapsamlı bir inceleme ve ziyaret programı gerçekleştirildi. Heyet, bölgedeki bir dizi proje ve restorasyon çalışmasını yerinde gördü.

Ziyaret edilen projeler ve restorasyon çalışmaları:

Program kapsamında incelemeye alınan noktalar arasında Çırmıktı Çarşı Projesi, Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Atılgan Park ve Güreş Sahası, Beylerderesi Yaşam Vadisi birinci etap, Yeşilyurt Cami-i Kebir Camii restorasyon çalışmaları ve Lezzet Caddesi restorasyon alanı yer aldı. Heyet, bu alanlarda yürütülen uygulamaların mevcut durumunu ve tamamlanma süreçlerini değerlendirdi.

Beylerderesi çalışmaları ve ulaşım projeleri:

Beylerderesi Yaşam Vadisi birinci etap incelemesi sırasında Başkan Sami Er, bölgedeki ulaşım düzenlemelerine de değindi. Er, 'Viyadük ve alternatif yol yapıyoruz. Çırmıktı'ya da önemli bir hizmet vermiş olacak. İkizce'den Adıyaman'a bağlanacak alternatif bir yol yapıyoruz' diyerek yapılan yol ve bağlantı yatırımlarının bölge erişilebilirliğini artıracağını belirtti. Bu açıklama, vadideki rekreasyon ve ulaşım altyapısının eşzamanlı olarak ele alındığını gösterdi.

Esnafla temas ve TOKİ konutlarında son durum:

İnceleme gezisi sırasında heyet, bölge esnafını da ziyaret etti. Fırıncı esnafı Bülent Çalışır, Başkan Er'e 'Çok güzel işlere imza attınız' diyerek yapılan çalışmalara yönelik memnuniyetini ifade etti. Heyet daha sonra Gündüzbey ve Konak mahallelerindeki TOKİ konutlarını inceledi; Konak Mahallesi'nde üretilen konutların anahtar teslimine 31 Ağustos Pazartesi günü başlanacağı bildirildi.

Gerçekleştirilen saha incelemeleri, hem kentsel donatıların hem de kültürel restorasyon projelerinin eş zamanlı ilerletilmesine yönelik bir yaklaşımı ortaya koydu. Yerinde gözlemler ve esnaf ile yapılan görüşmeler, uygulamaların hem teknik hem de sosyal boyutlarının izlendiğini gösteriyor.

BAŞKAN ER, ÇIRMIKTI’DA İNCELEME VE TEMASLARDA BULUNDU

BAŞKAN ER, ÇIRMIKTI’DA İNCELEME VE TEMASLARDA BULUNDU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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