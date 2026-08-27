İlkadım'da yarı yarıya: vaat edilen 34 projeden 17'si hayata geçti

İlkadım'da hizmetler hız kazandı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, göreve gelmeden önce açıkladıkları 34 proje içerisinden 17'sinin hayata geçirildiğini duyurdu. Kurnaz, özellikle yerel yönetim anlayışlarının halkla bütünleşme üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, "Yalnızca gönüllere dokunmuyor, ilçemizi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiriyoruz. AK Belediyecilik farkıyla verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz" dedi.

Ana hizmetler ve tamamlanan projeler:

Başkan Kurnaz, başta ulaşım ve bakım hizmetleri olmak üzere belediyenin hizmet kapasitesini güçlendirdiklerini belirtti. İlçeye 60 yeni hizmet aracı kazandırıldığını söyleyen Kurnaz; Huzur Konağı, Öğrenci Durağı, Aktif Yaşam Merkezi, Gezici Kütüphane ve Mobil Oyun Atölyesi, Ücretsiz Düğün Hizmeti, Hanımeli Konağı, Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi, Refakatçi ve Konukevi ile Hoş Geldin Bebek gibi projelerin halkla buluştuğunu ifade etti.

Ayrıca cami temizliği, sporcu ve spora destek, park yenileme, metruk bina yıkımı çalışmalarının devam ettiği; Gazi Park'ta büyük bir dönüşüm sağlandığı, Gazi Caddesi'nde ışıklandırma ve asfalt çalışmalarının tamamlandığı ve "Güvenli parklar" projesi kapsamında 8 parkın güvenlik ekipmanlarıyla donatıldığı kaydedildi.

Devam eden ve planlanan projeler:

Kurnaz, hayata geçirilen projelerin yanı sıra ilçede yaşam kalitesini daha da yükseltecek birçok proje üzerinde çalışıldığını söyledi. Sıralanan planlar arasında Prestijli Caddeler, Çocuk Köyü Projesi, İlkadım Bilim Merkezi, İlkadım Afet Eğitim Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Yeni Güvenli Parklar ile 30 Ağustos Parkı ve Spor Tesisi bulunuyor. Başkan, bu projelerin tamamlanmasıyla modern ve nitelikli hizmet alanlarının artacağını belirtti.

İhsan Kurnaz, sözlerini "Karadeniz’in en fazla nüfusa sahip ilçesi İlkadım’da, gerçek belediyeciliğin izlerini taşıyan çok kıymetli projeler hayata geçirdik" ifadesiyle özetledi ve belediyenin önceliğinin vatandaş odaklı, erişilebilir hizmetler olmaya devam edeceğini vurguladı.

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, SÖZ VERDİKLERİ 34 PROJENİN 17’SİNİ HAYATA GEÇİRDİKLERİNİ BELİRTEREK, "KARADENİZ’İN EN FAZLA NÜFUSA SAHİP İLÇESİ İLKADIM’DA, GERÇEK BELEDİYECİLİĞİN İZLERİNİ TAŞIYAN ÇOK KIYMETLİ PROJELER HAYATA GEÇİRDİK" DEDİ.