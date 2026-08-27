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Erciyes'te 2 bin 200 metrede kumla buluşma: plaj hentbolu dağda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle Erciyes Tekir Kapı'da 28 Ağustos Cuma günü, 2 bin 200 metrede plaj hentbolu düzenleniyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erciyes'te 2 bin 200 metrede kumla buluşma: plaj hentbolu dağda

Erciyes'te 2 bin 200 metrede kumla buluşma: plaj hentbolu dağda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Erciyes A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, plaj hentbolunu alışılmış sahil ortamından çıkarıp yüksek irtifaya taşıyor. Hafta sonu için beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle maçlar 28 Ağustos Cuma gününe alındı ve sporseverler Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da bir ilki izleme fırsatı bulacak.

organizasyon detayları:

Etkinlik, 2 bin 200 metre rakımda, özel olarak hazırlanan kum sahada gerçekleştirilecek. Organizasyona 80 sporcu katılacak ve karşılaşmalar 28 Ağustos Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında oynanacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde, Türkiye Hentbol Federasyonu katkıları ve Meysu sponsorluğuyla düzenlenen etkinlik, Türkiye'de bu yükseklikte yapılan ilk plaj hentbolu karşılaşması olma niteliği taşıyor.

Erciyes'in yaz sporları ve izleyici deneyimi:

Erciyes, kışın kar sporlarıyla öne çıkarken yaz döneminde de bisiklet, plaj voleybolu, tenis, yüksek irtifa kampları ve çeşitli açık hava sporlarıyla spor turizmine katkı veriyor. Bu organizasyon, kum saha, dağ atmosferi ve yüksek irtifayı bir araya getirerek sporseverlere alışılmışın dışında bir tecrübe sunacak. İzleyiciler müsabakaları Erciyes'in geniş dağ manzarası eşliğinde takip edebilecek.

Organizatörler, etkinliğin hem sporcular hem de izleyiciler için güvenli ve kaliteli bir ortamda gerçekleşmesine özen gösterdiklerini belirtiyor. Türkiye'de plaj hentbolunun farklı coğrafyalarda tanıtılması ve yaygınlaşması hedefiyle planlanan bu tür etkinliklerin artması bekleniyor.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU VE ERCİYES A.Ş. İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENECEK PLAJ HENTBOLU, TÜRKİYE’DE...

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU VE ERCİYES A.Ş. İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENECEK PLAJ HENTBOLU, TÜRKİYE’DE İLK KEZ 2 BİN 200 METRE RAKIMDA SPORSEVERLERLE BULUŞACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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