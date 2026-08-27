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Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

Azerbaycan, Moskova'daki misafirhane önüne bırakılan Azerbaycan karşıtı fotoğrafları kınadı; Rusya'dan kapsamlı soruşturma ve diplomatik güvenlik istedi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

Moskova'da Azerbaycan Büyükelçiliği misafirhanesi önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce bırakılan provokatif fotoğraflar, Bakü'nün tepkisine yol açtı. Olay, diplomatik temsilcilik önünde gerçekleştirilen ve ilişkileri zedeleme potansiyeli taşıyan simbollerden biri olarak değerlendirildi.

olay ve içerik:

Misafirhane önüne asılan pankart ve görsellerde, son dönemde hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 Rus gazetecinin fotoğraflarının yanı sıra Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna arasındaki ilişkilere dair çeşitli mesaj ve iddialar yer aldı. Görseller arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin birlikte kullanıldığı bir kompozisyon bulunuyordu; bu materyallerde taraflara yönelik suçlayıcı ifadeler ve Azerbaycan hakkında çeşitli iddialar öne sürüldü.

bakü'nün tepkisi ve talepleri:

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, provokasyonun kabul edilemez olduğu ve olayın Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin yapay şekilde gerilmesine hizmet ettiği vurgulandı. Bakanlık, bu eylemin son dönemde Rusya'daki bazı medya kuruluşlarında yürütülen taraflı kampanyanın bir parçası olabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın ilgili kurumlarına yönelik çağrı yer aldı. Bakanlık, Rusya'dan provokatif eyleme ilişkin gerekli hukuki değerlendirmeyi yapmasını, olayın kapsamlı şekilde soruşturulmasını sağlamasını ve tekrarlanmaması için önleyici tedbirler almasını talep etti. Metinde özellikle 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi atıf gösterilerek, Azerbaycan Büyükelçiliği ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve diplomatik temsilciliğin normal faaliyetlerine engel olabilecek provokatif eylemlerin önlenmesi yönündeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi beklendiği ifade edildi.

Olay, iki ülke arasında doğrudan bir krize dönüşmemekle birlikte diplomatik yöntemin ve uluslararası hukukun uygulanmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Bakü'nün çağrısı, Moskova'dan hızlı ve şeffaf bir soruşturma beklentisini netleştirirken, benzer olayların tekrarlanmasını önlemek için yerel güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini işaret ediyor.

Azerbaycan, Rusya&#039;nın başkenti Moskova&#039;da Büyükelçiliği misafirhanesi önüne Azerbaycan karşıtı...

Azerbaycan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Büyükelçiliği misafirhanesi önüne Azerbaycan karşıtı provokatif fotoğraflar bırakılmasına tepki göstererek, olayın Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin yapay şekilde gerilmesine hizmet ettiğini bildirdi.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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