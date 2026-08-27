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Pezeşkiyan'dan bölgesel güvenlik çağrısı: iş birliği ve savunma vurgusu

Tahran'da konuşan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın komşularla ortak güvenlik düzenlemeleri ve geniş kapsamlı iş birliğine hazır olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Merve Çelik

Pezeşkiyan'dan bölgesel güvenlik çağrısı: iş birliği ve savunma vurgusu

Pezeşkiyan'ın konferans açılışındaki temel mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen 40. Uluslararası İslam Birliği Konferansının açılış konuşmasında, ülkesinin bölgesel istikrarı güçlendirmek amacıyla komşu devletlerle ortak güvenlik düzenlemeleri kurmaya hazır olduğunu bildirdi. Pezeşkiyan, farklılıklara rağmen Müslüman ülkelerin birlik olmasının önemine vurgu yaptı ve bu birlikteliğin güvenlikten ekonomiye kadar geniş bir alanı kapsaması gerektiğini söyledi.

güvenlik, savunma ve saldırganlık arasındaki ayrım

Konuşmasında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırgan tutumunu kınayan Pezeşkiyan, İran'ın savaşı başlatan taraf olmadığını, ancak askeri saldırganlığa karşı kendini savunma hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Pezeşkiyan, "Hiçbir İslam ülkesi başka bir İslam ülkesine karşı saldırganlık platformu olmamalıdır" ifadesiyle, bir ülkenin güvenliğini komşusunun güvensizliği üzerine inşa etmemesi gerektiğini vurguladı.

ekonomik potansiyel ve iş birliği önerileri

Pezeşkiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 ülkede 2 milyardan fazla Müslüman bulunduğunu ve bu ülkelerin geniş enerji kaynakları, stratejik ticaret yolları, büyük pazarları, genç nüfusu ile önemli bilimsel ve teknolojik kapasitelere sahip olduğunu hatırlattı. Ancak bu potansiyelin şu anda yeterince değerlendirilemediğini belirterek, asıl sorunun dağınık yetenekleri ortak bir irade ve güce dönüştürmede yaşanan başarısızlık olduğunu söyledi.

Bu çerçevede Pezeşkiyan, Müslüman ülkeler arasında karşılıklı güvenlik ve saldırmazlık paktı, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kalıcı arabuluculuk ve çatışmayı önleme mekanizması kurulması ve daha kapsamlı ekonomik, bilimsel ile teknolojik iş birliklerinin geliştirilmesi önerilerinde bulundu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı, İran'ın Filistin'e verdiği desteğin mezhepsel bağlılıkla açıklanamayacağını, bunun daha çok ezilenleri savunma meselesi olduğunu yineleyerek, İran'ı savunmanın komşu veya Müslüman ülkelere karşı düşmanlık anlamına gelmemesi gerektiğini tekrar etti.

Pezeşkiyan'ın mesajı, bölgesel diyalog ve ortak mekanizmalar aracılığıyla gerilimlerin azaltılması, ekonomik entegrasyonun hızlandırılması ve güvenlik politikalarının kolektif çerçevede ele alınması çağrısını taşıdı.

İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN, ÜLKESİNİN KOMŞU DEVLETLERLE ORTAK GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ...

İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN, ÜLKESİNİN KOMŞU DEVLETLERLE ORTAK GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ KURMAYA HAZIR OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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