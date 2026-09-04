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Çitli Mahallesi'nde kaza: şarampole yuvarlanan araçtaki 8 kişi yaralandı

İnegöl'ün Çitli Mahallesi'nde saat 07.00'de kontrolden çıkan 16 CTR 56 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü ve 7 mevsimlik işçi yaralandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çitli Mahallesi'nde kaza: şarampole yuvarlanan araçtaki 8 kişi yaralandı

Çitli Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaza:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saat 07.00 civarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. Araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak ters döndü.

kazada yaralananlar ve araç bilgileri:

Kazada araç sürücüsü Hasan A. (49) ile araçta bulunan mevsimlik işçiler Büşra K. (26), Zehra K. (16), Meryem D. (17), Beta Ç. (15), Kübra K. (11), Ayşe A. (13) ve Mehmet D. (18) yaralandı. Kazaya karışan otomobilin plakası 16 CTR 56 olarak kaydedildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalelerin ardından sağlık durumları hakkında resmi bir açıklama bekleniyor. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı.

İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI.

İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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