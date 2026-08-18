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Çivrilli kadınlar sabahın serinliğinde bahçelerin geleceğini örüyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde kadınlar, sabahın serinliğinde yevmiye usulü çalışarak armut ve diğer meyvelerin bakımını yaparak aileye destek oluyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:25

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Çivrilli kadınlar sabahın serinliğinde bahçelerin geleceğini örüyor

gün doğumundan başlayan mesai:

Denizli’nin Çivril ilçesinde Karayahşiler, Iğdır ve Işıklı gibi mahallelerin meyve bahçelerinde kadınların çalışması, yazın kavurucu sıcaklarına rağmen üretimin sürekliliğini sağlıyor. Sabahın en serin saatlerinde başlayan iş, tarladan eve kadar uzanan ekonominin görünür emek hareketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sabah 06.00’da işbaşı yapan kadınların mesaisi genellikle 14.00 civarında sona eriyor. Bu zaman dilimini akıllıca kullanarak armut bağlama, meyve toplama, seyreltme, hasat ve sezon boyunca gerekli olan pek çok bakım işini gerçekleştiriyorlar. Her bir işlem, yalnızca o günkü ürün toplama verimini etkilemekle kalmıyor; gelecek sezonun performansını da doğrudan şekillendiriyor.

lider bırakma yöntemi ve bahçe bakımı:

Karayahşiler Mahallesi’ndeki bahçelerde özellikle Deveci armudu yetiştiriciliğinde uygulanan lider bırakma yöntemi dikkat çekiyor. Bu uygulamada ağaçlara şemsiye formu verilip dalların güneşten daha dengeli yararlanması ve hava dolaşımının artırılması hedefleniyor. Uzmanların verimi artıran uygulamalar arasında gösterdiği bu yöntem sayesinde ağaçlar daha güçlü sürgünler verip kaliteli meyveye hazırlık yapıyor.

Bahçede yapılan seyreltme, budama ve bağlama gibi işlemler yalnızca teknik bilgi değil, sabır ve tecrübe de gerektiriyor. Bu nedenle uygulamalar genellikle mevsimsel takvim gözetilerek ve yılların deneyimiyle yürütülüyor.

deneyim, emek ve aile ekonomisi:

İğdir Mahallesi’nden Sultan Koyuncu ve Işıklı Mahallesi’nden Tahsin Adlığ gibi çalışanlar, mevsime göre farklı bahçelerde görev aldıklarını ve işin armutla başlayıp elma, kiraz, şeftali gibi türlerle devam ettiğini aktarıyor. Sultan Koyuncu, 'Sabah erkenden işe başlıyoruz. Güneş yükselmeden işimizin büyük bölümünü tamamlıyoruz. Burada sadece meyve toplamıyoruz; ağacın bakımını yapıyor, gelecek yılın ürününe de emek veriyoruz.' diyor.

Tahsin Adlığ ise lider bırakma gibi tekniklerin dışarıdan göründüğünden çok daha fazla bilgi ve dikkat gerektirdiğini vurgulayarak, 'Lider bırakma işlemini doğru yapmak çok önemli. Ağacın şeklini verirken hem güneşi hem de gelecek yıl oluşacak meyveyi düşünüyoruz. Bu işi yılların verdiği tecrübeyle yapıyoruz.' ifadelerini kullanıyor.

Bu kadınların günlük yevmiyesi, aile bütçeleri için önemli bir destek oluşturuyor. Aynı zamanda yaptıkları titiz bakım çalışmaları, köyün ve bölgenin tarımsal sürekliliğine de katkı sunuyor.

Çivril’in bereketli topraklarında sessizce devam eden bu emek, üretimin görünmeyen ama en kritik bileşenlerinden biri. Gün doğmadan başlayan alın teri, toprakta ve ağaçlarda geleceğin verimini hazırlıyor; hem bugünü hem de yarını şekillendiriyor.

DENİZLİ&#039;NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE YAŞAYAN KADINLAR, YAZ MEVSİMİNİN KAVURUCU SICAKLARINA RAĞMEN...

DENİZLİ'NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE YAŞAYAN KADINLAR, YAZ MEVSİMİNİN KAVURUCU SICAKLARINA RAĞMEN ÜRETİMDEN KOPMUYOR. AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA KARAYAHŞİLER MAHALLESİ'NDEKİ MEYVE BAHÇELERİNDE YEVMİYE USULÜ ÇALIŞAN KADINLAR, SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BAŞLAYAN MESAİLERİNDE ALIN TERLERİNİ TOPRAĞA BEREKET OLARAK BIRAKIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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