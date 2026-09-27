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Cizre'de evlilik öncesi eğitimlerle sağlıklı aile temeli hedefleniyor

Cizre'de düzenlenen eğitimde evlilik hazırlığındaki gençlere aile yaşamı, iletişim ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme ve rehberlik yapıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cizre'de evlilik öncesi eğitimlerle sağlıklı aile temeli hedefleniyor

Cizre'de evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik eğitim

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bir eğitim programı gerçekleştirildi. Program, Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi ve Cizre Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda, projeye başvuruda bulunan gençlerin katılımıyla yapıldı. Etkinlikte uzmanlar tarafından gençlerin evlilik ve aile hayatına ilişkin bilinçlerinin artırılması amaçlandı.

Eğitim başlıkları:

Programa katılan gençlere; "Nüfus ve Aile On Yılı", "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması, Aile Eğitim Programı, Evlilik Öncesi Eğitimler ve Bağımlılıkla Mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Her başlık kapsamında, gençlerin hem bilgi düzeyini yükseltecek hem de uygulamaya dönük farkındalık kazandıracak içerikler ele alındı.

Eğitim içeriği ve hedefleri:

Uzmanlar tarafından verilen oturumlarda, evlilik sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar, aile içi iletişim teknikleri ve sağlıklı aile yapısının kurulmasına dair pratik öneriler paylaşıldı. Ayrıca bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve erken destek mekanizmalarının önemi vurgulandı. Programın temel amacı, gençlerin evlilik hayatına daha bilinçli hazırlanmasını sağlamak ve aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sunmaktır.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nüfus ve Aile On Yılı vizyonu doğrultusunda gençlere ve ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve destek çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ....

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ. PROGRAMDA GENÇLERE AİLE HAYATINDAN EVLİLİK SÜRECİNE, BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDEN AİLE EĞİTİMİNE KADAR BİRÇOK BAŞLIKTA BİLGİ VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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