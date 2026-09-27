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Sincik'te iki yeni tesisin tamamlanma süreci hızlanıyor

Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, yapımı sona yaklaşan Söğütlü Camii ile Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sincik'te iki yeni tesisin tamamlanma süreci hızlanıyor

Söğütlü Camii ve gençlik merkezi yerinde incelendi

Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, beraberindeki yetkililerle yapımı tamamlanma aşamasına gelen Söğütlü Camii ile Sincik Müftülüğüne bağlı Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

yapıların durumu ve amaçları

İnceleme sırasında Kaymakam Yıldız, yetkililerden yapıların mevcut durumu ve devam eden işler hakkında bilgi aldı. Söğütlü Camii'nin vatandaşların ibadet ihtiyaçlarına hizmet etmesi hedeflenirken, Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi'nin ise gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunacak mekânlar olarak düzenlenmesi amaçlanıyor. Merkezin yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor ve gençlerin çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri alanlar oluşturuluyor.

kaymakamın değerlendirmesi

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Yıldız, "İlçemize kazandırılan Söğütlü Camii ve Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi’nin çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen son durum hakkında bilgi aldık. Bu eserlerin vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerimizin ihtiyaçlarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Camimizin ilçemizin manevi hayatına, gençlik merkezimizin ise gençlerimizin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Eserlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımıza, hayırseverlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ADIYAMAN’IN SİNCİK KAYMAKAMI FATİH YILDIZ, YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN SÖĞÜTLÜ CAMİİ İLE...

ADIYAMAN’IN SİNCİK KAYMAKAMI FATİH YILDIZ, YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN SÖĞÜTLÜ CAMİİ İLE SİNCİK MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI HZ. MUS’AB BİN UMEYR GENÇLİK MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNARAK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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