Elazığ'da babasının izinden giden tek kadın balık ustası siparişlere yetişiyor

Mustafapaşa'da babadan kalma lezzet ve yeni bir anlayış:

Sena Tunç, Elazığ'da baba mesleğini sürdürme kararıyla Mustafapaşa Mahallesi'nde bir balık ekmek işletmesi açtı. Abisinin Kapalı Çarşı'daki canlı balık tezgahı ve ablasının Su Ürünleri Fakültesi'ndeki eğitimi, Tunç'un bu sektöre olan ilgisini perçinledi. Yakınlarının 'kadın başına bu işi yapamazsın' sözlerine rağmen iş yerini kuran Tunç, kısa sürede kentin dikkatini çeken bir isim haline geldi.

Günlük menü ve tedarik süreçleri:

İşletmede sabit olarak 6 çeşit balık sunuluyor: hamsi, istavrit, çupra, levrek, alabalık ve somon. Tunç, balıkların büyük kısmını abisinin tezgahından günlük taze olarak temin ettiklerini; alabalık ve somonun Keban'da üretilen doğal balıklar olduğunu vurguluyor. Taleplere hızlı yanıt verdiklerini, balık sezonunun açılmasıyla müşterilerin örneğin '2 kilo çinekop hazırla' demesi halinde abisinden kısa sürede temin edebildiklerini anlatıyor.

Müşteriler, bir kadın ustanın balıkları pişirişini görünce ilgilerini gizleyemiyor; Tunç'u izleyip fotoğraf çektirenler oluyor. İlk başlarda balık temizleme ve pişirme işleri zor gelse de zaman içinde deneyim kazanarak işin ustası haline geldiğini söylüyor.

Toplumsal algı ve istihdama yaklaşım:

Tunç, sektörde karşılaştığı önyargılara rağmen işi sahiplenmiş. 'Elazığ'da tek kadın balıkçı benim' diyen Tunç, başlangıçta balık temizlemenin güç geldiğini ancak artık bunun 'çocuk oyuncağı' gibi olduğunu belirtiyor. İşyerinde siparişlere yetişmekte zorlandığını ve yoğun ilgi gördüğünü ifade ediyor.

İşletmede aynı zamanda bir farkındalık yaratmak amacıyla çalışanların tamamının kadın olduğunu vurgulayan Tunç, bu tercih sayesinde hem kadın istihdamına katkı sağladığını hem de işyerinin imajında farklılık yarattığını söylüyor. Müşteri taleplerine göre menüyü genişletebildiklerini ve günlük yoğunluğa rağmen esneklik sunabildiklerini ekliyor.

Sena Tunç'un hikayesi, babadan gelen mesleği sahiplenmenin yanı sıra kadınların geleneksel işler içinde yer alabileceğine dair somut bir örnek oluşturuyor; müşterilerin ilgisi ve artan siparişler ise bu kararın haklılığını gösteriyor.

SENA TUNÇ