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Besni'nin mutfağı için yeni adres: Ali Erdemoğlu Gastronomi Merkezi

Besni Belediyesi ile Erdemoğlu Ailesi katkısıyla açılan Ali Erdemoğlu Gastronomi Merkezi, ilçenin yöresel lezzetlerini tanıtıp kültürel mirasını yaşatacak.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Besni'nin mutfağı için yeni adres: Ali Erdemoğlu Gastronomi Merkezi

Ali Erdemoğlu Gastronomi Merkezi hizmete başladı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Ali Erdemoğlu Gastronomi Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, Besni Belediyesi tarafından ve hayırsever Erdemoğlu Ailesi katkılarıyla ilçeye kazandırıldı; amaç Besni’nin zengin mutfak kültürünü görünür kılmak ve yöresel lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmaktır.

Merkezin amaçları:

Yeni gastronomi merkezi, ilçenin özgün yemek kültürünü korumaya ve tanıtmaya odaklanacak. Merkezin hedefleri arasında yöresel yemeklerin tanıtılması, lezzetlerin belgelenmesi ve Besni’nin gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması yer alıyor.

Yöresel mirasın korunması:

Merkez, Besni’nin mutfak geleneğini yaşatmaya katkı sunacak altyapı ve programlarla bölgesel tariflerin unutulmasını engellemeyi hedefliyor. Bu sayede ilçenin kültürel mirasından biri olan yemek kültürünün sürdürülebilir şekilde aktarılması planlanıyor.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan açılışta, "Besni’mizin zengin mutfak kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimiz için önemli bir sorumluluk. Bu merkez sayesinde ilçemizin yöresel yemeklerinin ve geleneksel lezzetlerinin daha geniş kitlelere tanıtılacağına inanıyorum. Merkezin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Besni Belediyesine, hayırsever Erdemoğlu Ailesi’ne ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Gastronomi merkezimizin Besni’mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE ALİ ERDEMOĞLU GASTRONOMİ MERKEZİ DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE ALİ ERDEMOĞLU GASTRONOMİ MERKEZİ DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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