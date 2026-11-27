Sempozyum Cizre'de başladı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu, "Melayê Cizîrî’ye Göre Hz. Peygamber" temasıyla bir otelde açıldı. Organizasyon Şırnak Valiliği, üniversite ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlendi. Açılış törenine protokol üyeleri ve akademisyenler katıldı; açılış konuşmasını Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özdemir yaptı.

Katılım ve program detayları:

Açılışta, 6 ülkeden 8 akademisyen araştırmacınin katılımıyla başlayan buluşma, etkinlik süresince daha geniş bir katılımı hedefliyor. Organizasyonun programında Irak, İran, Suriye, Almanya, Bosna Hersek ve İsveç’ten gelecek toplam 25 bilim insanının sunumları yer alacak. Etkinlik iki gün sürecek ve Melayê Cizîrî’nin hayatı, divanı ve kasideleri etrafında akademik tartışmalar yürütülecek.

Konuşmalarda öne çıkan vurgular:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan açılış konuşmasında sempozyumun yalnızca akademik bir toplantı olmadığını, kadim bir mirası bugünün ve yarının idrakiyle yeniden buluşturma iradesi olarak değerlendirdi. Orhan, Melayê Cizîrî için şunları söyledi: "Onun dizelerinde ilim inceliği ile hakikatin derinliği, aşkın vecdi ile aklın ve hikmetin zarafeti iç içe geçiyor. Kendi çağının ilmi ve edebi birikimini kendi coğrafyasının sesiyle harmanlayarak zamanın sınırlarını aşan evrensel bir söz inşa etmiştir."

Orhan ayrıca kültür, edebiyat ve düşünce mirasının yaşatılmasının kurumlar, akademi, yerel dinamikler ve gönül insanlarının ortak çabasıyla mümkün olduğunu belirterek, sempozyumlara sundukları himaye ve klasik edebi eserlerin gün yüzüne çıkarılması için Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini iletti.

Şırnak Vali Vekili İdil Özdemir Doğan ise Melayê Cizîrî’nin yaşadığı dönemin sınırlarını aşan eserlerinin günümüzde de rehberlik edeceğini vurguladı: "Melayê Cizîrî’nin düşünce dünyasının söze düşülmüş divanı bağlamında, tasavvufi yaşamın ve peygamberimize duyulan muhabbetin gelecek nesillere aktarımı açısından birçok ilmi araştırmanın dayanışma kaynağını üstlenmiştir."

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da Cizre’nin tarih boyunca ilim, hikmet ve medeniyet birikiminin merkezi olduğunu belirterek Melayê Cizîrî’yi bu geleneğin önemli temsilcilerinden biri olarak niteledi. Baycar, sempozyum temasının belirlenmesini anlamlı bulduğunu, Hz. Muhammed sevgisinin Melayê Cizîrî’nin düşünce dünyasında merkezi bir yer tuttuğunu ifade etti ve yerel mirasın araştırılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara taşınmasının bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Sempozyum, Melayê Cizîrî’nin edebi ve tasavvufi mirasını farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerin katkılarıyla gün yüzüne çıkarmayı, metin tahlilleri ve tematik oturumlarla eserlerin çağdaş bağlamda yorumlanmasını amaçlıyor. İki gün sürecek etkinlik boyunca sunumların yanı sıra tartışma oturumları ve değerlendirme panelleri düzenlenecek.

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE 6 ÜLKEDEN 8 AKADEMİSYENİN ARAŞTIRMACININ KATILIMIYLA V. ULUSLARARASI MELAYÊ CİZÎRÎ SEMPOZYUMU, "MELAYÊ CİZÎRÎ’YE GÖRE HZ. PEYGAMBER" TEMASIYLA BAŞLADI.