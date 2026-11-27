Muğlaspor başkanından değerlendirme:

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek son haftalardaki sonuçları, takımın ligdeki durumunu ve camianın beklentilerini değerlendirdi. Kıyanç, hem sportif hem de toplumsal boyutları olan süreci ayrıntılarıyla aktardı.

Sezon değerlendirmesi:

Kıyanç, sezon başındaki hazırlık sürecinin sancılı geçtiğini; adaylık süreci, takımın kurulması, transferler ve teknik yapılanma nedeniyle lige geç hazırlandıklarını belirtti. Kulübün ligdeki konumunu açıklarken Muğlaspor'un bugün itibarıyla 12'nci sırada ve 18 puana sahip olduğunu hatırlattı. "Sezon başında bize bu noktada olacağımız söylenseydi, bunu kabul ederdik" diyen Kıyanç, üç hafta önce play-off hattına girmenin camiada beklenti ve heyecan oluşturduğunu vurguladı.

Kıyanç, takımın kimliğine dikkat çekerek, "Bu takım bu ligde kalacak bir takım" ifadesini kullandı ve ligde kalmanın kulüp için önemini şu sözlerle özetledi: Muğlaspor’un bu yıl ligde kalması şampiyonluklar kadar önemli ve değerli.

Son sonuçlar ve beklentiler:

Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının camiayı üzdüğünü belirten Kıyanç, Muğlaspor’un üst üste mağlubiyetlere alışık bir takım olmadığını vurguladı. Son üç haftadaki skorların beklentilerin altında kaldığını kabul ederek, "Bu sonuçlardan dolayı Muğlaspor’a güvenen ve inanan herkesten özür diliyoruz" dedi. Kulübün bir başarı kültürüne sahip olduğunu ve bu kültürün korunması gerektiğini özellikle ifade etti.

Camia, taraftar ve toplumsal sorumluluk:

Toplantıda Kıyanç, Gazze’de yaşananlara ilişkin olarak Beşiktaş taraftarının açtığı pankartla gösterdiği tepkiyi tebrik etti ve taraftarlara yönelik orantısız müdahaleyi kınadı. Yaşananların camiayı üzdüğünü söyleyen Kıyanç, taraftarların yanında olduklarını belirtti ve toplumun yalnız olumsuz olaylarda değil, her zaman birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Gelecek planı ve çağrı:

Kıyanç, mücadele ettikleri ligin sadece sahada değil birçok alanda sürdüğünü; rakiplerin bütçelerini, desteklerini, lobilerini ve siyasi bağlantılarını yakından gözlemlediklerini dile getirdi. Bahanelere sığınmayacağını ifade eden Başkan, sürecin baskıya dönüşmemesi gerektiğini, futbolcu ve teknik ekibi hedef göstererek suçlamanın kolay olduğunu söyledi. Önemli olanın doğruyu bulmak ve çözüm üretmek olduğunu vurguladı.

Kıyanç, eksik ve yanlışların üzerine gidileceğini, tüm önerilere açık olduklarını belirterek camiaya sabır ve destek çağrısı yaptı. "Daha iyisini yapmak için el ele vererek başaracağız" sözleriyle birlik mesajını yineledi ve hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

MUĞLASPOR BAŞKANI MENAF KIYANÇ, SON HAFTALARDA ALINAN SONUÇLARIN CAMİAYI ÜZDÜĞÜNÜ BELİRTEREK "MUĞLASPOR'UN BU YIL LİGDE KALMASI ŞAMPİYONLUKLAR KADAR ÖNEMLİ VE DEĞERLİ" DEDİ.