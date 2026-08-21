Çobanyatağı Deresi yeni OSB'de taşkın riskine karşı tahkim ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sınırlarında bulunan Çobanyatağı Deresi'nde taşkın riskini azaltmayı amaçlıyor. Proje, dere yatağının güvenli hale getirilmesi ve bölge halkının can ile mal güvenliğinin korunmasını hedefliyor.

Projenin kapsamı ve ilerleme:

Islah çalışmaları kapsamında, dere yatağının sağ ve sol sahillerinde toplam 2 bin 355 metre uzunluğunda taş tahkimatı yapılması planlanıyor. Sahada şu ana kadar sağ sahilde 750 metre, sol sahilde 890 metre tahkimat tamamlandı. Ekipler, kalan imalatları bitirmek üzere sahada yoğun tempoda çalışmaya devam ediyor.

Saha ekipmanları ve hedeflenen faydalar:

Çalışmalar 7 paletli ekskavatör, 1 kanal kazıcı, 1 dozer ve 5 kamyon ile yürütülüyor. Yapılacak tahkimatın taşkın anında suyun kontrolünü iyileştirerek derin oynamaları sınırlandırması, OSB alanındaki altyapı yatırımlarını koruması ve çevrede yaşayanların güvenliğini artırması bekleniyor. DSİ ekipleri, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki taşkın riskinin belirgin şekilde azalacağını bildiriyor.

Proje, DSİ'nin tarımda modern sulama, tarım arazilerinden daha yüksek verim sağlama ve güvenli içme suyu temini gibi genel hedefleri çerçevesinde yürütülen faaliyetler arasında yer alıyor. İmalatların tamamlanması için saha çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE YAPIMI PLANLANAN YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ALANINDA BULUNAN ÇOBANYATAĞI DERESİ’NDE TAŞKIN RİSKİNİ AZALTMAYA YÖNELİK ISLAH ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.