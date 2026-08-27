Canik Belediyesi'nden birinci sınıflara çanta ve kırtasiye desteği

Canik Belediyesi’nden 2026-2027 eğitim yılına destek

Canik Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilçede ilkokul birinci sınıfa başlayacak tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye seti hediye edeceğini açıkladı. Belediye, kız ve erkek öğrencilere ayrı hazırlanan setlerin okulun ilk gününde öğrencilerin sıralarında teslim edileceğini bildirdi.

setlerin içeriği ve teslimat planı:

Hazırlanan çanta ve kırtasiye setleri, öğrencilerin başlangıç döneminde ihtiyaç duyacağı malzemeler dikkate alınarak oluşturuldu. Belediye yetkilileri, ürünlerin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurguladı. Dağıtım, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk günü sınıflarda yapılacak; böylece ailelerin okul hazırlığı yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uygulamanın hem öğrencilerin heyecanına ortak etmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Sandıkçı, "Eğitime ve eğitim hayatına dair projelerimize ve desteklerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Canik'te geleneği sürdürüyor, bu yıl da ilçemizde ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin tamamına çanta ve kırtasiye seti hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Sandıkçı ayrıca setlerin titizlikle hazırlandığını, içinde öğrencilerin tüm temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığını söyledi ve okula başlayan çocukların ilk gününde sınıf sıralarında ziyaret edilerek hediyelerin doğrudan verileceğini kaydetti. Belediye, benzer eğitim destek projelerini sürdürmeyi planlıyor.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA İLÇEDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYACAK TÜM ÖĞRENCİLERE ÇANTA VE KIRTASİYE SETİ HEDİYE EDECEK. ARŞİV