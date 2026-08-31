Jandarma Didim’de bina içi hırsızlıktan hükümlü şahsı yakaladı

olayın detayları:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Didim'de operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon sonucunda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan B.C. (26) yakalandı.
yasal süreç:
Yakalanan şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı; işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, benzer aramalar ve yakalamalara yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.
HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANIYORDU, DİDİM’DE YAKALANDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!