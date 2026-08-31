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Hisarcık’ta yaz kur’an kursu eğitim dönemi törenle tamamlandı

Hisarcık’ta düzenlenen Yaz Kur’an Kursu, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimini tamamlaması üzerine düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Hisarcık’ta yaz kur’an kursu eğitim dönemi törenle tamamlandı

Hisarcık’ta yaz kur’an kursu eğitim dönemi törenle tamamlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kursu, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerle dolu eğitim sürecini tamamlamasıyla sona erdi. Kurs boyunca verilen eğitimlerin ardından düzenlenen kapanış programı, öğrenci ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti.

Programda neler sunuldu:

Kapanışta öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile ilahiler seslendirildi ve çeşitli dini bilgiler paylaşıldı. Öğrencilerin özenle hazırladığı sunumlar, programa katılanlar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Etkinlik boyunca öğrencilerin sahne performansları ve okunan metinler, kurs sürecinde edinilen bilgi ve becerilerin somut göstergesi olarak değerlendirildi.

Kursa katkı ve kapanış:

Kursun, çocukların Kur’an-ı Kerim’i öğrenmelerine ve dini değerlerle yetişmelerine önemli katkı sağladığı vurgulandı. Eğitim sürecine emek veren din görevlilerine, öğrencilere ve velilere teşekkür edildi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi; katılımcılar kapanış töreninde kursun verdiği kazanımları ve topluluk içindeki birlikteliği dikkat çekici buldu.

HİSARCIK’TA YAZ KUR’AN KURSU SONA ERDİ

HİSARCIK’TA YAZ KUR’AN KURSU SONA ERDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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