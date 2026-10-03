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ÇOMÜ yerleşkesinde toprak kayması: 2 işçi kurtarıldı

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki yurt inşaatında göçük meydana geldi; iki İran uyruklu işçi AFAD ve ekiplerce çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 20:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

ÇOMÜ yerleşkesinde toprak kayması: 2 işçi kurtarıldı

ÇOMÜ yerleşkesinde göçük:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi içinde yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatında saat 17.45 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Olay sonrası alanda çalışan iki işçinin vücutlarının bir bölümü toprak altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları:

Toprak altında kalan işçilerden Soheyl Alizade (33) ve Kioumars Alizade (59) İran uyruklu olarak kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi; arama-kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Soheyl Alizade, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa süre içinde toprak altından çıkarıldı. Kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı alanda gerçekleştirilen çalışmaların ardından diğer işçi Kioumars Alizade yaklaşık 19.15 civarında çıkarılabildi.

Hastane sevki ve inceleme:

Her iki işçi ambulanslarla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇOMÜ) TERZİOĞLU YERLEŞKEDİ İÇİNDE YAPIMI DEVAM EDEN...

ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇOMÜ) TERZİOĞLU YERLEŞKEDİ İÇİNDE YAPIMI DEVAM EDEN ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATINDA ÇALIŞAN İRAN UYRUKLU 2 İŞÇİ MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI SONUCU TOPRAK ALTINDA KALDI. AFAD EKİPLERİNİN YOĞUN MÜDAHALESİ SONUCU 2 İŞÇİ SAĞ ŞEKİLDE KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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