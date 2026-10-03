Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Bakırköy'de Çirkinler operasyonunda beş şüpheli gözaltında

Bakırköy Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda 'Çirkinler'ile bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı, dijital veri ve uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 20:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bakırköy'de Çirkinler operasyonunda beş şüpheli gözaltında

Bakırköy'de Çirkinler operasyonunda beş şüpheli gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, kamuoyunda 'Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri' olarak adlandırılan yapılmalardan biri olduğu belirtilen 'Çirkinler' adlı örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu eylemde yer aldığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildikleri bildirildi.

Operasyonun odağı ve iddialar:

Soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının Zen Pırlanta sahiplerine yönelik, yurt dışı menşeli telefon numaralarından gönderilen tehdit içerikli mesajlarla yağma amaçladıkları belirlendi. Ayrıca müşteki Mehmet Diribaş'ın konakladığı otele örgüt üyelerinin giderek otel görevlisine müştekiye ait kişisel bilgileri verdiği; aynı sırada müştekinin kullandığı telefona da yurt dışı numaralardan tehdit gönderildiği tespit edildi.

Emniyet kaynakları, soruşturmanın örgütsel nitelikte yapıldığını ve iletişim kayıtları ile dijital veriler üzerinden bu yapıya ilişkin yazışma ve planlamalara ulaşıldığını aktardı.

Aramalar ve ele geçirilen deliller:

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde tehdit ve yağma eylemlerine ilişkin örgütsel nitelikte yazışma kayıtlarına rastlandı.

Yetkililer, dijital bulguların örgütün iletişim yöntemleri ve eylem planlarına ışık tuttuğunu, yurt dışı menşeli hatların kullanımıyla ilgili tespitlerin soruşturmanın önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, silahlı suç örgütleriyle ilgili olarak vatandaşları tehdit, baskı ve korkutma yoluyla haksız menfaat sağlamaya yönelik soruşturmaların titizlikle ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin savcılık sorgulamaları tamamlandıktan sonra adli mercilerce verilecek karara göre süreç ilerleyecek. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital ve fiziksel delillerin çözümlemesi devam ediyor.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU KOORDİNESİNDE, &quot;ÇİRKİNLER&quot;...

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU KOORDİNESİNDE, "ÇİRKİNLER" İSİMLİ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 5 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gece yarısı cam atölyesinden 800 bin liralık altın ve ağır testere makinesi çalı...
images

Beyşehir'de çatı yangını sonrası 20 aile evlerinden uzak kaldı
images

ÇOMÜ yerleşkesinde toprak kayması: 2 işçi kurtarıldı
images

Peçetelere gizlenmiş 4 milyon liralık sentetik kannabinoid ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alsancak'ta gol sesi çıkmadı: Altay 0-0 Alanya 1221 FSK

Gece yarısı cam atölyesinden 800 bin liralık altın ve ağır testere makinesi çalındı

Keçiörengücü son dakika golüyle 59. TSYD Ankara kupasını kazandı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı